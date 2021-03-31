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ВТБ Пенсионный фонд получил премию «Финансовая элита России» в двух номинациях

  • 31/03/2021, 11:52
ВТБ Пенсионный фонд получил премию «Финансовая элита России» в номинациях «НПФ года в сфере развития технологий и инновационных проектов» и «За развитие продукта «Негосударственное пенсионное обеспечение».

Генеральный директор АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (входит в группу ВТБ) Лариса Горчаковская отметила, что цифровизация заложена в стратегию развития компании, поэтому на протяжении последних лет фонд занимает ведущие позиции в отрасли по насыщенности онлайн-сервисами. Все услуги оказываются дистанционно – от заключения договоровПенсионный фонд ВТБ НПО до оформления комплектов документов на возврат НДФЛ.

«В 2020 году мы запустили собственное приложение для мобильных телефонов, которое на данный момент остаётся единственным, доступным во всех трех официальных магазинах приложений. Стратегия нашего фонда включает не только активную диджитализацию процессов, но и предоставление клиентам высокого уровня обслуживания на всех этапах взаимодействия, а также увеличение их пенсионных средств темпами, превышающими инфляцию. С поставленными задачами мы успешно справляемся. В прошлом году количество клиентов, доверивших НПФ ВТБ формирование своей негосударственной пенсии, выросло на 28%, а объем средств, внесенных клиентами на свои пенсионные счета, вырос более чем в 2 раза», – добавляет Лариса Горчаковская.

Премия «Финансовая элита России» вручается попечительским и экспертным советами уже в 16 раз. В них входят представители государственных структур и профессиональных объединений финансового сектора, обладающие высокой деловой репутацией и авторитетом в отрасли, внесшие весомый вклад в становление и развитие финансового рынка России.

В премии участвуют компании, которые строго соблюдают российское законодательство в сфере финансовых рынков, обладают необходимыми лицензиями на ведение профильной деятельности, не имеют претензий со стороны регулятора, органов финансового надзора и налоговых органов, а также пользуются положительной репутацией на финансовом рынке. Победители определяются по итогам голосования членов экспертного совета, который учитывает публичные статистические данные по финансовому рынку России, а также рейтинги российских рейтинговых агентств.

По состоянию на 31 декабря 2020 года активы НПФ ВТБ превышают 280 млрд рублей.  Фонд по итогам инвестиционной деятельности в 2020 году увеличил накопления застрахованных лиц по ОПС на 6,03%. Накопленная доходность, распределенная фондом на счета застрахованных лиц за последние 5 лет, составила 45,21%. В 2020 году рейтинговым агентством «Эксперт РА» в восьмой раз подряд подтвержден рейтинг максимальной надежности ВТБ Пенсионный фонд. Национальное рейтинговое агентство также в 2020 году присвоило фонду рейтинг максимальной надежности и качества услуг.

 

 

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Теги : финансы пенсии НПФ новости бизнеса ВТБ банки


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