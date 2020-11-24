LG Electronics открыла в Новосибирске специализированный шоу-рум

Компания LG Electronics реализует новый формат работы с партнерами – в Новосибирске и Екатеринбурге открыты специализированные шоу-румы, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что в инновационных пространствах представлены самые новые достижения в области климатических решений, вентиляции и кондиционирования, созданные специалистами компании.

— Шоу-рум ориентирован на владельцев жилой и коммерческой недвижимости, дизайнеров и проектировщиков, тех кто творит, реализует, строит на самом современном уровне и с использованием новейших технологий, — уточнили в пресс-службе.

Шоу-румы разделены на несколько зон: решения для дома, решения для бизнеса, а также пространства заботы о здоровье «Health Care» и управление умным домом. Помимо В2В климатических решений, на площадке также представлена техника для дома.

Фото предоставлено пресс-службой компании