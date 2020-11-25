С начала года специалисты АО «РЭС» пресекли более 1100 фактов энерговоровства

В ноябре были подведены очередные итоги выполнения комплексной программы по работе с потерями.

За 9 месяцев 2020 год удалось достичь снижения потерь электроэнергии в сетях АО «РЭС» на 5% по сравнению с предыдущим годом. Это дало эффект в размере 11 млн кВт*ч, что в денежном эквиваленте составляет почти 22 млн рублей.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, за отчетный период энергетики выполнили проверки приборов учета у 405 тысяч потребителей, в ходе которых было выявлено более 1100 фактов энерговоровства общим объемом на 30 миллионов кВт*ч.

При этом по сравнению с прошлым годом количество нарушений снизилось вдвое, а объем незаконного потребления – на 23%. Такая динамика, говорит об эффективности мероприятий по пресечению хищений электроэнергии, реализуемых АО «РЭС».

Стоит отметить, что сложившиеся во время пандемии условия и введенные ограничительные меры способствовали активному развитию интеллектуальных систем, внедряемых в рамках цифровизации электросетей. С начала года установлено более 1100 интеллектуальных приборов учёта в составе автоматизированной информационно-измерительной системы комплексного учёта энергоресурсов бытовых потребителей (АИИСКУЭ БП), что более в 2,5 раза превышает значение аналогичного периода прошлого года.

Однако, даже широкое применение автоматизированных систем не умаляет значимость информации, поступающей от сознательных граждан. Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время) или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp или Viber.

Фото предоставлено пресс-службой компании