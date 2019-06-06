Льгот по уплате имущественных налогов стало больше

Изменился порядок начисления и уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц, сообщает управление федеральной налоговой службы по Новосибирской области. В 2019 году уплатить налоги следует не позднее 2 декабря. Отмечается, что порядок начисления и уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц изменился.

— С 2019 года установлен так называемый «проактивный» формат предоставления налоговых льгот и вычетов, то есть без подачи заявления в налоговый орган. Если у налоговых органов уже есть сведения о льготниках, то подавать заявление не требуется – льгота должна быть применена автоматически, — отметили в УФНС.

Еще одно новшество: к налоговому уведомлению не будет прилагаться платежный документ. Теперь в самом уведомлении будут указаны реквизиты платежа.

Среди важных изменений – с 2019 года не допускается перерасчет по земельному налогу и налогу на имущество физлиц, если это влечет увеличение ранее уплаченных сумм указанных налогов.

Изменения при начислении транспортного налога:

с 2018 года транспортные средства, находящиеся в розыске в связи с угоном или кражей, не облагаются налогом до их возвращения законному владельцу, а не до прекращения розыска. То есть если розыск прекращен, а машину не нашли, налог начисляться не будет;

с 2019 года на территории Новосибирской области введена новая категория льготников по транспортному налогу – один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), на иждивении которого находится ребенок-инвалид. Кроме того, категория «пенсионеры по старости» трансформирована в категорию «граждане по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, граждане, которым назначена страховая пенсия по старости ранее указанного возраста».

Изменения при начислении земельного налога:

в перечень лиц, имеющих право на налоговый вычет по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка, добавлены две категории: лица предпенсионного возраста (применяется с налогового периода 2019 года) и лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей (применяется с налогового периода 2018 года);

для многодетных налоговый вычет предоставляется не на семью, а физическому лицу, поэтому его вправе получить каждый собственник земельного участка, имеющий трех и более несовершеннолетних детей;

с 2018 года вводится коэффициент, ограничивающий ежегодный рост земельного налога физлиц не более чем на 10 % по сравнению с предшествующим годом.

Изменения при начислении налога на имущество физических лиц:

число тех, кто имеет право на льготу, увеличилось за счет лиц предпенсионного возраста (льгота действует с налогового периода 2019 года).

Лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, к существующему вычету получают дополнительный на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере кадастровой стоимости 5 кв. м общей площади квартиры (комнаты) или 7 кв. м общей площади жилого дома (льгота действует с налогового периода 2018 года).

С 2018 года налог на имущество физлиц для полностью разрушенных объектов капитального строительства не будет начисляться с первого числа месяца их уничтожения (гибели, разрушения).

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области