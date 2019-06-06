В регионе будет принят новый закон о господдержке сельхозпроизводителей

Расширение мер поддержки сельхозпроизводителей предусматривает проект закона Новосибирской области «О государственной аграрной политике в Новосибирской области», который был одобрен на заседании правительства региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что в связи с расширением в федеральном законодательстве перечня субъектов господдержки, в проекте нового областного закона он дополнен профессиональными образовательными, научными организациями, а также организациями, осуществляющими деятельность по содержанию и разведению водных биоресурсов, поиску и добыче водных биоресурсов. Предусмотрено предоставление государственной поддержки в виде социальных выплат руководителям сельскохозяйственных организаций, проработавшим в этой должности не менее 15 лет, а также молодым специалистам.

Предполагается осуществление государственной поддержки сельскохозяйственного производства в следующих формах: финансовой (субсидии, гранты, социальные выплаты гражданам/юридическим лицам), информационной и консультационной. Также речь идет об организации и проведении мероприятий, направленных на стимулирование достижений высоких производственно-экономических показателей работы, предоставлении налоговых льгот.

В правительстве региона подчеркнули, что принятие нового закона Новосибирской области обусловлено тем, что закону Новосибирской области от 08.12.2006 № 61-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Новосибирской области» уже более 10 лет и за этот период внесено 14 изменений в связи с постоянно изменяющимся законодательством.

Проект закона «О государственной аграрной политике в Новосибирской области» был одобрен членами правительства Новосибирской области. Поект закона будет представлен губернатору для направления в Законодательное Собрание региона в установленном порядке.

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