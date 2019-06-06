 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В регионе будет принят новый закон о господдержке сельхозпроизводителей

Его принятие обусловлено тем, что за 10 лет в него внесено 14 изменений в связи с постоянно изменяющимся законодательством.
  • 06/06/2019, 13:53
В регионе будет принят новый закон о господдержке сельхозпроизводителей

Расширение мер поддержки сельхозпроизводителей предусматривает проект закона Новосибирской области «О государственной аграрной политике в Новосибирской области», который был одобрен на заседании правительства региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что в связи с расширением в федеральном законодательстве перечня субъектов господдержки, в проекте нового областного закона он дополнен профессиональными образовательными, научными организациями, а также организациями, осуществляющими деятельность по содержанию и разведению водных биоресурсов, поиску и добыче водных биоресурсов. Предусмотрено предоставление государственной поддержки в виде социальных выплат руководителям сельскохозяйственных организаций, проработавшим в этой должности не менее 15 лет, а также молодым специалистам.

Предполагается осуществление государственной поддержки сельскохозяйственного производства в следующих формах: финансовой (субсидии, гранты, социальные выплаты гражданам/юридическим лицам), информационной и консультационной. Также речь идет об организации и проведении мероприятий, направленных на стимулирование достижений высоких производственно-экономических показателей работы, предоставлении налоговых льгот.

В правительстве региона подчеркнули, что принятие нового закона Новосибирской области обусловлено тем, что закону Новосибирской области от 08.12.2006 № 61-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Новосибирской области» уже более 10 лет и за этот период внесено 14 изменений в связи с постоянно изменяющимся законодательством.

Проект закона «О государственной аграрной политике в Новосибирской области» был одобрен членами правительства Новосибирской области. Поект закона будет представлен губернатору для направления в Законодательное Собрание региона в установленном порядке.

Фото: pixabay.com, автор- Derks24

Популярное с сайта

Льгот по уплате имущественных налогов стало больше

Льгот по уплате имущественных налогов стало больше

06/06/2019, 13:14
Налоговые органы Новосибирской области заканчивают подготовку к формированию уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за прошлый год.

В Ленинском районе чаще всего выставляются на продажу квартиры с жильцами

06/06/2019, 13:04
Меньше всего таких предложений находится в Первомайском и Советском районах.
300 тонн труб готовы к началу летних ремонтов теплосетей

300 тонн труб готовы к началу летних ремонтов теплосетей

06/06/2019, 12:43
Генеральный директор Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын осмотрел склад материалов, подготовленных для обеспечения летних ремонтов, и обсудил со специалистами график поставок на весь период ремонтной кампании.

Актуальный разговор

Гендиректор и учредитель агентства недвижимости «Большой Город» Жанна Волобуева

За что мы платим: риэлторы — это независимые эксперты, роль которых только возрастет

Все материалы
Новости

«Дорожная карта» НИПС по блокчейну готова к применению

06/06/2019, 16:00

Экономический потенциал Новосибирской области представят на ПМЭФ

06/06/2019, 15:03

У новосибирского банка «Взаимодействие» отозвали лицензию

06/06/2019, 15:00

Рынок аренды складов индивидуального хранения вырос в 2,6 раза за год

06/06/2019, 14:56

Регоператор ТКО берет кредит для расчета с перевозчиками

06/06/2019, 13:57

Льгот по уплате имущественных налогов стало больше

06/06/2019, 13:14

В Ленинском районе чаще всего выставляются на продажу квартиры с жильцами

06/06/2019, 13:04

300 тонн труб готовы к началу летних ремонтов теплосетей

06/06/2019, 12:43

За пять месяцев погрузка в Новосибирском регионе ЗСЖД выросла на 4,7%

06/06/2019, 11:42

Футбол нон-стоп: события июня

06/06/2019, 10:03
Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска