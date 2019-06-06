В Ленинском районе чаще всего выставляются на продажу квартиры с жильцами

Четверть всех квартир, выставленных на продажу с жильцами, находится в Ленинском районе Новосибирска. На втором месте — Заельцовский район, а на третьем — Октябрьский раон, где таких объектов по 12%, подсчитали специалисты портала по подбору недвижимости N1.RU.

Меньше всего таких предложений находится в Первомайском и Советском районах — по 3,4%.

По данным портала N1.RU, всего в продаже находится 117 квартир с арендаторами. За год их число выросло на 21%, а за два года — почти на 50%. Средняя цена сданной в аренду квартиры — 2,3 млн руб., что больше чем годом ранее на 25%.

Отмечается, что большая часть квартир, которые можно сейчас приобрести вместе с приносящим доход арендатором, — это однокомнатные квартиры, однако в продаже есть все виды квартир, а также комнаты. Кроме того, в этом году, в отличие от прошлого, в продаже появились большие квартиры с арендаторами — четырёхкомнатные и пятикомнатные, а число «трёшек» к уровню прошлого года поднялось на 2%.

Фото: Ростислав Нетисов