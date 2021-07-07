Льготная и семейная ипотека на новых условиях

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 июня 2021 года №1060, в Банке «Левобережный» продлен срок действия льготной ипотеки до 1 июля следующего года. Теперь оформить ипотечный кредит на приобретение квартиры в строящемся доме можно на сумму до 3 млн рублей по ставке от 5,6% годовых.

Кроме этого, по поручению Президента РФ Владимира Путина, оформить семейную ипотеку по ставке от 5% годовых могут заемщики, у которых после 01.01.2018 родился первый ребенок. Изменения вступили в силу 1 июля. Напомним, что ранее продукт был доступен семьям с двумя и более детьми. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей (для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 12 млн рублей).

По обеим программам с господдержкой минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости приобретаемого жилья.

Задать вопросы по ипотечным программам с господдержкой можно по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО) по адресам:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

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