По поручению генпрокурора подрядчику вернули более 4,7 миллионов рублей

Генеральный прокурор России Игорь Краснов провел в Новосибирске личный прием предпринимателей, в ходе которого поступило обращение от директора ООО «НовосибСтрой» в связи с неоплатой работ по исполненному муниципальному контракту. Игорь Краснов поручил региональной прокуратуре организовать проверку и принять меры к восстановлению прав общества.

— В результате проверки было установлено, что в 2019 году муниципальным казенным учреждением культуры Кыштовского района Новосибирской области и ООО «НовосибСтрой» был заключен контракт на сумму более 10 млн. рублей на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия – одноэтажного кирпичного дома, сообщает пресс-служба ведомства. — Коммерческая организация свои обязательства исполнила, претензий по качеству и срокам выполнения работ от заказчика не поступило. Однако муниципальное учреждение не произвело оплату в полном объеме.

Задолженность перед обществом составляла более 4,7 млн рублей. В связи с этим прокуратурой района внесены представления главе Кыштовского сельсовета и директору муниципального учреждения.

— Кроме того, по постановлению прокуратуры директор учреждения привлечен к административной ответственности, — говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры задолженность перед коммерческой организацией полностью погашена.