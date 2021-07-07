Каршеринг «Делимобиль» предложит в Новосибирске аренду фургонов

На первом этапе услуга будет доступна в Новосибирске и Екатеринбурге, затем география расширится, сообщает «Ъ».

Директор по региональному развитию «Делимобиля» Виталий Петровский пояснил выбор точек количеством запросов на услугу. В дальнейшем планируется наращивать автопарк и присутствие в других городах, добавил топ-менеджер.

«Делимобиль» станет вторым российским каршерингом с грузовым тарифом. Первым и пока единственным участником сегмента остается «Яндекс.Драйв», запустивший услугу еще в ноябре 2018 года. Сейчас она доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, тарифы зависят от ряда факторов, в том числе, например, стажа вождения, рейтинга и др. В «Делимобиле» тарифы на новую услугу не раскрыли, но заверили, что они будут «лучше существующих».