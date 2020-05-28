«Прогресс» построит многоэтажный дом на ул. Забалуева в Новосибирске в рамках МИП

Распоряжение губернатора о выделении ООО «Прогресс» площадки для реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП) по строительству «Многоквартирного многоэтажного дома по улице Забалуева в Ленинском районе города Новосибирска» подписал губернатор Андрей Травников.

Согласно документу, мэрии города Новосибирска рекомендовано предоставить земельный участок ориентировочной площадью 10 094 кв. метров в аренду без проведения торгов застройщику для реализации проекта.

Срок реализации проекта составляет пять лет, в том числе: срок получения разрешения на строительство – 2020 год; срок завершения строительно-монтажных работ – 2023-2024 годы; срок ввода объектов строительства в эксплуатацию – 2023-2024 годы; срок передачи жилых помещений гражданам – 3 (три) года со дня заключения договора аренды земельного участка.

Одним из условий проекта является строительство на земельном участке многоквартирного многоэтажного дома, общая площадь жилых помещений в котором должна составлять не менее 14 886,52 кв. метра, из которых не менее 373 квадратных метров жилых помещений подлежат передаче в собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Новосибирской области.

Вторым условием участия в МИП обозначено внесение денежных средств в размере не менее 22 млн рублей на завершение строительства объекта капитального строительства многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения по ул. Бориса Богаткова, 201/3 стр., застройщик которого не исполнил свои обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство указанного многоквартирного дома, в срок, не превышающий 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка, а также восемь миллионов рублей на завершение строительства многоэтажного жилого дома по ул. Декабристов, 10.

Фото: скриншот карты 2 ГИС