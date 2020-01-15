Льготники Новосибирской области получили в 2019 году 16,6 млрд рублей соцподдержки

В Новосибирской области в 2019 году были сохранены все меры социальной поддержки – выплаты, пособия и компенсации получили почти 825 тысяч человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как подчеркнул министр труда и социального развития Ярослав Фролов, в регионе в полном объеме сохранены все льготы и выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

— Общий объем денежных средств из федерального и областного бюджетов, запланированных в 2019 году на предоставление мер социальной поддержки, составил 16 миллиардов 613 миллионов рублей. Численность граждан, получивших социальные выплаты, пособия и компенсации, на 01.01.2020 года достигла 824 336 человек, — уточнил Ярослав Фролов.

Ярослав Фролов обратил внимание, что на сегодняшний день в Новосибирской области предоставляются 26 различных выплат и пособий семьям, воспитывающим детей. Сохраняется тенденция увеличения доли детей, рожденных третьими и последующими.

Отмечается, что в числе планов и задач на 2020 год – реализация нацпроектов «Демография» и «Повышение производительности труда и поддержка занятости», создание условий для сохранения социальной стабильности, реализация системы мер по снижению уровня бедности и повышение доходов населения и др.

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