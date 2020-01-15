Сибнедра планируют представить к геологоразведке большой нефтеносный участок
Для его изучения необходимы около 700 млн рублей.
15/01/2020, 18:00
Автор: Юлия Данилова
Нефтеносный участок расположен на стыке Новосибирской, Томской и Омской областей.
— Тенденция к падению добычи нефти в последние годы сохраняется. В 2016 году на месторождениях Новосибирской области была добыта 261 тысяч тонн, в 2017-м — 198 тысяч тонн, в 2018-м — 147 тысяч. Есть все основания полагать, что по итогам 2019 года тенденция сохранится. Аналогичные цифры мы фиксируем и по Омской области, — констатировал, выступая на пресс-конференции в ТАСС, начальник департамента по недропользованию в Сибирском федеральном округе (Сибнедра) Алексей Партолин. — Для сравнения: в 2009 году в Омской и Новосибирской областях компании в год добывали около 2 млн тонн нефти.
Он подчеркнул, что работающие в Новосибирской области компании АО «Новосибирскнефтегаз» (входит в НК «Нефтиса») и ПАО «Сургутнефтегаз», а также ПАО «Газпром» в Омской области, исполняют прописанные в их лицензиях условия, поэтому об их отзыве речи не идет. Однако немало недропользователей, проанализировав ситуацию, предпочли досрочно сдать свои лицензии.
— Ресурсы месторождений не безграничны, и они подходят к концу. Недропользователи инвестируют средства, в том числе в геологоразведку, но этого недостаточно. Дальнейшая разработка и кардинальное изменении ситуации с добычей невозможно без господдержки, — говорит Партолин.
Сибнедра планируют включить в планы геологоразведки нефтеносный участок, расположенный на стыке Новосибирской, Томской и Омской областей.
— Мы пытались его включить в список работ по государственному геологическому изучению недр на 2020 год. Не удалось. Будем продолжать работу, чтобы включить его в план на 2021-2022 годы, — добавил он.
По оценкам Алексея Партолина, для геологоразведки и определения запасов участка необходимы около 700 млн рублей. В нынешних экономических условиях такие инвестиции может себе позволить не каждая компания. Скорее всего, эту работу будет выполнять уполномоченный подрядчик — Росгеология.
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Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.
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Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры
В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.
В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.
Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.
Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.
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