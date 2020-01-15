Сибнедра планируют представить к геологоразведке большой нефтеносный участок

— Тенденция к падению добычи нефти в последние годы сохраняется. В 2016 году на месторождениях Новосибирской области была добыта 261 тысяч тонн, в 2017-м — 198 тысяч тонн, в 2018-м — 147 тысяч. Есть все основания полагать, что по итогам 2019 года тенденция сохранится. Аналогичные цифры мы фиксируем и по Омской области, — констатировал, выступая на пресс-конференции в ТАСС, начальник департамента по недропользованию в Сибирском федеральном округе (Сибнедра) Алексей Партолин. — Для сравнения: в 2009 году в Омской и Новосибирской областях компании в год добывали около 2 млн тонн нефти.