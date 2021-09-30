Льготное обслуживание расчетного счета с бизнес-пакетом «Эквайринг плюс»

Бизнес-пакет позволяет значительно экономить компаниям, активно работающим с терминалами безналичной оплаты, за счет специальных условий обслуживания.

В рамках пакета БЕСПЛАТНО:

ежемесячное обслуживание расчетного счета;

проведение всех внутрибанковских платежей;

переводы на счета физических лиц до 100 тысяч рублей в месяц;

подключение ОНЛАЙН-офиса, позволяющего получить многие услуги банка без посещения офиса.

Абонентская плата отсутствует, льготная стоимость платежных поручений – 29 рублей за ед.

Бизнес-пакет «Эквайринг плюс» подключается в дату заключения договора эквайринга. В случае расторжения договора эквайринга или при отсутствии оборотов по терминалам в течение 2 месяцев происходит автоматический переход на стандартные тарифы расчетно-кассового обслуживания. Также доступен переход на другие бизнес-пакеты.

Напомним, что в Банке «Левобережный» действуют специальные условия на РКО и эквайринг для медицинских компаний. При открытии расчетного счета одновременно с подключением эквайринга, юридические лица и ИП получают бессрочную скидку 50% на бизнес-пакеты РКО «Стабильный» или «Все включено» и ставку 1,2% на эквайринг. Акция действует до 31.12.21.

Кроме этого, новые клиенты получают скидку 50% на первый месяц обслуживания в рамках любого бизнес-пакета РКО, кроме «Супер 0». Для участия в акции нужно подать заявку на открытие первого рублевого расчетного счета на сайте банка до конца года. Предложение не совместимо с другими акциями банка.

Подробности уточняйте у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный».

Подать заявку на открытие расчетного счета