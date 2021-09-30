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Новосибирский стартап запустил проект по автоматизации работы на маркетплейсах

  • 30/09/2021, 14:02
Автор:
Новости Новосибирска
Команда получила грант в размере двух млн рублей на разработку системы.

Компания «Архивариус», резидент Академпарка, запустила систему, которая позволяет продавцам оперативно управлять товарами и их характеристиками из одного окна и передавать обновленную информацию посредством API в такие витрины, как Ozon, WildBerries, СберМегаМаркет, Яндекс.Маркет, AliExress, Битрикс, а также системы учета 1С и МойСклад, сообщила пресс-служба бизнес-инкубатора Академпарка.

— Формат товарного каталога для каждой торговой площадки корректируется автоматически. На основе алгоритмов система Ecomcom.io оптимизирует контент, дает подсказки по описаниям и правильной каталогизации. Благодаря этому пользователь может получать общий перечень заказов с площадок в одной системе и управлять остатками, ценами, статусами заказов, а также печатать этикетки и штрихкоды, — говорится в сообщении. — Ecomcom.io собирает и обрабатывает все заказы покупателей в одном месте. Для этого продавец получает своевременное оповещение о новом заказе со всех платформ и дает обратную связь об экспорте в ERP- и CRM-системы пользователя.

Проект поддержал Фонд содействия инновациям и выделил команде грант в размере 2 000 000 рублей по программе «Старт» на разработку системы. Также компания была высоко оценена на XV Сибирской венчурной ярмарке в Новосибирске и получила первое место за презентацию проекта перед экспертами.

Система работает по ежемесячной подписке. За последние 3 месяца команда разработчиков получила более 100 заявок на подключение от частных лиц, которые только начали поставки первых партий товара, и крупных брендов, которые продают тысячи товаров ежедневно.

В будущем разработчики планируют развивать инструмент из локального в международный и ориентироваться на компании-экспортеры. Для этого будут добавлены зарубежные торговые площадки: Amazon, Ebay, Etsy, Shopify, Bananza, а также действовать возможности автоматического перевода товарных каталогов на другие языки и конвертации цен в валюты.

— Мы создали действительно актуальный и прикладной продукт, который позволит не только экономить средства продавцам, но и ускорит процесс выхода товаров на торговые площадки, — подчеркнул Константин Канивец.

Фото предоставлено пресс-службой бизнес-инкубатора Академпарка

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Рубрики : Инновации Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : стартап маркетплейс бизнес-инкубатор Академпарк


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