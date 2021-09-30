В октябре новосибирцев ожидает похолодание до -10 градусов

Начало октября в Новосибирске ожидается холодным и дождливым, синоптики обещают существенное понижение температурных показателей. Ночами установится температура от -2 до +3 градусов, при прояснениях — до -10. Днем термометры будут прогреваться от 0 до +6 градусов. В первые десять дней месяца будет идти дождь с мокрым снегом. В конце первой декады октября температура немного повысится, а количество осадков уменьшится.

Ранее синоптики дали предварительный прогноз на октябрь, отметив, что он будет холодным и дождливым.

Напомним, сентябрь в регионе также был дождливым. В результате фермеры не смогли вовремя убрать урожай. Аграрии, опрошенные Infopro54 рассказывали, что большая часть овощей, рапса, гречихи у них еще находится в полях. Как результат, цены на овощи уже поползли вверх. В мелком опте картофель сегодня продается по цене 1000 рублей за трехведерный мешок или около 25 рублей за кг. Фермеры говорят, что продают капусту крупным оптом по цене в 4 раза выше прошлогодней, а морковь и свеклу – в два раза выше.

Между тем, отопление в Новосибирске до сих пор не поступило во все дома. Судя по сообщениям в соцсетях, люди нигде не могут получить информацию, когда батареи в их квартирах будут горячими. С этой проблемой сейчас разбирается прокуратура.