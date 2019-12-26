НИИТО и «Клиника НИИТО» сформируют «дорожную карту» развития

Как прокомментировал заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков, межведомственная рабочая группа по разработке «дорожной карты» развития НИИТО формируется при министерстве здравоохранения РФ. По поручению губернатора Андрея Травникова от правительства Новосибирской области в состав рабочей группы при Минздраве России предложено включить Андрея Жукова. Кроме того, в состав рабочей группы войдут представители федерального минздрава, управления Росимущества, сообщила пресс-служба правительства.

— Я не считаю, что это кризис. Это проблема, в которой нужно разбираться и договариваться. Мы прорабатываем пути, чтобы решить эту ситуацию наилучшим образом для всех участников. Понимаю, что это крайне важная для региона проблема социального свойства. Мы пробуем решить ее настолько эффективно, насколько только возможно. Получаем консультативную помощь от всех участников процесса: министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Все пытаются решить ситуацию максимально безболезненно для пациентов, — заявил Корыткин.

Напомним, в середине декабря на пресс-конференции в ТАСС исполняющий обязанности директора НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Андрей Корыткин признал, что сегодня НИИТО, АНО «Клиника НИИТО» и Медтехнопарк работают отдельно друг от друга.

Как сообщил в начале недели интернет-портал Тайга.инфо, 17 декабря прошла встреча Андрея Жукова с врачами АНО «Клиника НИИТО», в которой принимала участие директор клиники. 20 декабря стало известно, что депутаты регионального парламента вышли из состава учредителей клиники.

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