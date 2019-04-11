«Личность руководителя как двигатель развития компании»

Каждый руководитель уникален и индивидуален. И, если организация – это «тень руководителя», то она вольно или невольно отражает ценности, стереотипы, установки, привычки своего основателя, директора.

Насколько реальна прямая зависимость развития личности директора и скорость (вектор) развития компании? Эксперты спорят об этом давно. Одни придерживаются жесткой позиции, говоря, о том, что влияние личности на компанию бесспорно и его невозможно переоценить. Другие настаивают на учёте внешних факторов, отрасли бизнеса, особенностей бизнес процессов – факторов, которые могут «перекрыть» или нейтрализовать влияние личности основателя на движение компании.

Опыт показывает: руководитель, который развивается сам, расширяет собственные границы, не боится изменений и «новых поворотов», посылает этот импульс и своей компании. А при отсутствии личностного развития директора, основателя, в компании нарастает напряжение, негативное отношение к изменениям и бизнес приходит в тупик.

Личность руководителя, так ли это важно для развития компании?

Личность руководителя и эффективность управления компанией – как это связано?

Какие выгоды и риски получает компания от личностных особенностей руководителя?

Есть ли взаимосвязь между личностным ростом руководителя и прибылью компании?

Эксперты и спикеры:

Гребнева Ирина, адвокат. Управляющий партнёр адвокатского бюро «Гребнева и партнеры».

Молоканов Михаил, международный эксперт по лидерству, партнерству в бизнесе и сотрудничеству команд топ-менеджеров. Член Правления Международной Ассоциации Психоанализа Бизнеса и Организаций. Удостоен награды «Совершенство в практике» Европейского фонда развития менеджмента EFMD. Признан лучшим преподавателем МГИМО по программе «Связи с общественностью: управление бизнес-коммуникациями». Автор пяти книг. (видеоспич)

Степаненко Андрей, генеральный директор компании «Гормашэкспорт», управленческий опыт 31 год.

Зырянов Александр, руководитель Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР), управленческий опыт более 20 лет.

Мансуров Роман, вице- президент Холдинга безопасности «Подразделение Д», управленческий опыт 20 лет.

Швецов Михаил, заместитель генерального менеджера гостиницы «МИРОТЕЛЬ Новосибирск 4*».

Дата: 25 апреля 2019. Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ТОКИО».

Стоимость участия: 600 руб.

Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru

Регистрация обязательна здесь: https://klub-direktorov-events.timepad.ru/event/950513/

Возраст 18+

Фото: предоставлено Клубом Директоров