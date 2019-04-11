 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

«Личность руководителя как двигатель развития компании»

25 апреля состоится очередное заседание Клуба Директоров.
  • 11/04/2019, 15:33
«Личность руководителя как двигатель развития компании»

Каждый руководитель уникален и индивидуален. И, если организация – это «тень руководителя», то она вольно или невольно отражает ценности, стереотипы, установки, привычки своего основателя, директора.

Насколько реальна прямая зависимость развития личности директора и скорость (вектор) развития компании? Эксперты спорят об этом давно. Одни придерживаются жесткой позиции, говоря, о том, что влияние личности на компанию бесспорно и его невозможно переоценить. Другие настаивают на учёте внешних факторов, отрасли бизнеса, особенностей бизнес процессов – факторов, которые могут «перекрыть» или нейтрализовать влияние личности основателя на движение компании.

Опыт показывает: руководитель, который развивается сам, расширяет собственные границы, не боится изменений и «новых поворотов», посылает этот импульс и своей компании.  А при отсутствии личностного развития директора, основателя, в компании нарастает напряжение, негативное отношение к изменениям и бизнес приходит в тупик.

  • Личность руководителя, так ли это важно для развития компании?
  • Личность руководителя и эффективность управления компанией – как это связано?
  • Какие выгоды и риски получает компания от личностных особенностей руководителя?
  • Есть ли взаимосвязь между личностным ростом руководителя и прибылью компании?

Эксперты и спикеры:

Гребнева Ирина, адвокат. Управляющий партнёр адвокатского бюро «Гребнева и партнеры».

Молоканов Михаил, международный эксперт по лидерству, партнерству в бизнесе и сотрудничеству команд топ-менеджеров. Член Правления Международной Ассоциации Психоанализа Бизнеса и Организаций. Удостоен награды «Совершенство в практике» Европейского фонда развития менеджмента EFMD. Признан лучшим преподавателем МГИМО по программе «Связи с общественностью: управление бизнес-коммуникациями». Автор пяти книг. (видеоспич)

Степаненко Андрей, генеральный директор компании «Гормашэкспорт», управленческий опыт 31 год.

Зырянов Александр, руководитель Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР), управленческий опыт более 20 лет.

Мансуров Роман, вице- президент Холдинга безопасности «Подразделение Д», управленческий опыт 20 лет.

Швецов Михаил, заместитель генерального менеджера гостиницы «МИРОТЕЛЬ Новосибирск 4*».

Дата: 25 апреля 2019. Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ТОКИО».

Стоимость участия: 600 руб.

Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru

Регистрация обязательна здесь: https://klub-direktorov-events.timepad.ru/event/950513/

Возраст 18+

Фото: предоставлено Клубом Директоров

Популярное с сайта

А:СТАРТ открывает дорогу к рынку HealthNet НТИ для команд из регионов России

А:СТАРТ открывает дорогу к рынку HealthNet НТИ для команд из регионов России

11/04/2019, 17:12
Победители получили приглашение на конкурс фармацевтических и медицинских разработок «Стартап-ралли 2019».
Как привлекать и удерживать научные и иннновациионные кадры

Как привлекать и удерживать научные и инновациионные кадры

11/04/2019, 16:43
Этот вопрос обсуждался на заседании рабочей подгруппы по направлению «Наука» в Казани в рамках работы Российского венчурного форума.
Новосибирцы стали чаще ездить на электричках

Новосибирцы стали чаще ездить на электричках

11/04/2019, 16:20
Количество пассажиров, перевезенных в пригородных поездах Новосибирского региона ЗСЖД в I квартале 2019 года, выросло на 4,3%.

Актуальный разговор

ВТБ вкладывает в экономику области почти в два раза больше средств, чем привлекает

ВТБ вкладывает в экономику области почти в два раза больше средств, чем привлекает

Все материалы
Новости

В НГУЭУ пройдет коммуникационный форум «NovoPRsk-2019»

11/04/2019, 18:15

Реконструкцию Монумента Славы проведут через два конкурса

11/04/2019, 18:06

На новосибирских ТЭЦ СГК приступили к ремонтам основного оборудования

11/04/2019, 17:54

Минстрой региона получил разрешение на строительство Ледовой арены

11/04/2019, 17:41

Товары Fix Price можно будет приобрести в отделениях Почты России

11/04/2019, 17:15

А:СТАРТ открывает дорогу к рынку HealthNet НТИ для команд из регионов России

11/04/2019, 17:12

Как привлекать и удерживать научные и инновациионные кадры

11/04/2019, 16:43

Новосибирцы стали чаще ездить на электричках

11/04/2019, 16:20

Новосибирская область и Республика Татарстан интенсифицируют взаимоотношения в разных сферах

11/04/2019, 15:54

«Сколково» и «Академпарк» вместе поддержат начинающих технологических предпринимателей

11/04/2019, 13:58

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска