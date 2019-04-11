Scania открыла в Новосибирске центр по продаже техники с пробегом

С конца 2018 года в России официально были открыты шесть центров Scania по продаже техники с пробегом, сообщили в пресс-службе компании.

Для организации центров по продаже техники с пробегом выбраны площадки в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Три из них работают в Московской области («Скания Сервис Ногинск», «Скания Сервис Голицыно» и «Север-Скан Авто»), по одному в Санкт-Петербурге («Скания Сервис Шушары»), Нижнем Новгороде («Транссервис») и Новосибирске («СибТракСкан»). В течение года планируется открытие аналогичных центров еще в ряде крупных городов России.

В компании рассказали, что перед продажей все модели проходят тщательную диагностику на дилерских станциях Scania, которая длится около 4-6 часов. Техника проверяется по специальному чек-листу, в котором больше 70 пунктов технического соответствия подержанной машины требованиям Scania. Опытный персонал проверяет не только техническое состояние, но и историю каждого автомобиля, делает операционный анализ за весь период его эксплуатации. При этом в центрах представлены не только грузовые автомобили Scania, но и техника других производителей.

— Мы обеспечиваем техническую поддержку по контракту «Защита», в который входит не только сервисное обслуживание, но и защита силовой линии. Такого предложения нет ни у кого на рынке. Также мы предлагаем решение по эффективному управлению автопарком за счет использования электронной системы мониторинга Scania FMS и обучения водителей, и специальные условия финансирования и страхования, — рассказал Дмитрий Миклашевич, менеджер по продажам техники с пробегом ООО «Скания-Русь».

Руководитель направления развития бизнеса «Скания Лизинг» Александр Корнев утверждает, что разработанные программы финансовой поддержки продаж техники с пробегом выгодны для перевозчиков.

— Ведь это и индивидуальная процентная ставка, и специальные тарифы по страховке, подтвержденные страховыми компаниями для такой техники. Кроме того, будучи уверенными в техническом состоянии автомобилей, мы готовы предлагать сниженный первоначальный взнос. Особые условия финансирования в части ставок, срока и аванса распространяются и на полуприцепную технику, так как тягач не работает без полуприцепа, — пояснил Александр Корнев.

Фото: предоставлено компанией