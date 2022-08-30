Лидирующие позиции предприятий и курс на цифровизацию: на форуме «Технопром-2022» обсудили ход нацпроекта «Производительность труда»

«Нацпроект «Производительность труда» имеет огромное значение для экономики Новосибирской области и Российской Федерации в целом. Сейчас усиливается конкуренция, поэтому показатель производительности приобретает все большую значимость в текущей ситуации. Кроме того, росту производительности помогает программа импортозамещения, которая реализуется с помощью дополнительных инвестиций: участники нацпроекта могут получить льготный кредит от ФРП, модернизировать производство и запустить новую продукцию», – отметил министр экономического развития НСО Лев Решетников.

По словам директора Департамента производительности и эффективности Минэкономразвития России Александра Молодцова, сейчас в нацпроект уже вступили почти 4 тысячи предприятий со всей страны. По данным на конец 2021 года почти 900 предприятий, работавших с экспертами Федерального центра компетенций, смогли увеличить добавленную стоимость суммарно более чем на 150 млрд рублей.

«Уже сейчас ясно, что инвестиции в проект в десятки раз меньше, чем прирост, который предприятия дают в экономику. Только по объему налоговых поступлений национальный проект уже окупился для бюджета. Но на достигнутом не останавливаемся, необходимо отлаживать не только внутренние процессы, но и производственные цепочки в целом», – сказал Александр Молодцов.

«Мы проанализировали предприятия, которые вошли в нацпроект, и половина из них – отраслевые лидеры Новосибирской области. Эти предприятия ищут возможности для роста в любой ситуации, чтобы сохранить свои позиции и обеспечить необходимые темпы роста», – рассказал старший руководитель проекта ФЦК Александр Бычков.

Эксперт добавил, что инструменты бережливого производства и результаты, которые приносит нацпроект, позволяют предприятиям справляться с любыми экономическими вызовами.

Кроме того, Александр Бычков поделился успехами компаний-участников нацпроекта. Например, в ООО «Монтэл», выпускающем электрическую распределительную и регулирующую аппаратуру, время производства сократилось со 117 до 20 дней, в компании «Рыбный хит» выпуск продукции кулинарного цеха вырос с 307 до 437 тонн, в логистической компании «Байт-Транзит-Континент» оптимизировали систему внутренней логистики и клиентского обслуживания, а также нарастили число обрабатываемых заказов на терминале с 80 до 100 в день.

Старший руководитель проекта и тренер Регионального центра компетенций АИР НСО Полина Коленченко отметила, что для увеличения прибыли предприятия необходимо развивать компетенции сотрудников и переходить на цифровизацию. Для обучения специалистов инструментам бережливого производства РЦК проводит тренинги «Фабрика Процессов» и «Фабрика офисных процессов».

«Почему возникает потребность в оптимизации офисных процессов? Производственные процессы развиваются, начинается поиск новых клиентов, а специалисты по продажам оказываются не готовыми обеспечивать заказами производство. Фабрика офисных процессов показывает, где есть потери в офисной деятельности, как правильно выстроить процесс, устранить потери. Благодаря этому можно высвободить людей для более значимой работы, а затем переходить к цифровизации», – рассказала Полина Коленченко.

Кроме того, в рамках сессии «Модульная мультисервисная промышленная платформа как среда для продвижения российского программного обеспечения в контуре цифровой экосистемы производительности труда» старший руководитель проекта РЦК Андрей Апатьев рассказал, что центры компетенций занимаются подготовкой предприятия к автоматизации производственных процессов. Эксперты анализируют ситуацию на предприятии, ищут узкие места, могут помочь с подбором инструментов цифровизации, которые можно применить для улучшения и автоматизации процессов.