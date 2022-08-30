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Дело серийных похитителей автомобилей передано в суд

  • 30/08/2022, 11:07
Угон автомобиля
Группа занималась угоном автомобилей в Новосибирске, Кемерово и Красноярске.

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех мужчин. Двое из них обвиняются в совершении 17 эпизодов преступлений, предусмотренных  ч. 3 и ч. 4 ст. 158  (кража в крупном и особо крупном размере) УК РФ, сообщила областная прокуратура.

— По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2021 года обвиняемые находились на территории городов Новосибирска, Кемерово и Красноярска, где с помощью имеющихся у них специальных технических средств совершили 7 угонов автомобилей иностранного производства. Еще в 10 случаев они не смогли довести свой умысел до конца, поскольку в автомобилях были установлены дополнительные средства защиты от кражи, — поясняют в прокуратуре. — Кроме того, один из обвиняемых в июне 2021 года находился в городе Обь, где продал автомобиль Toyota Camry, который до этого взял в аренду в организации, чем совершил растрату в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ).

Третьему лицу предъявлено обвинение в пособничестве в совершении угона автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 120, произошедшем 09.08.2021 в Красноярске.

Четвертый мужчина обвиняется в групповом мошенничестве, совершенном в крупном размере. Следственным органом установлено, что обвиняемые в период с мая по июнь 2020 года присвоили не принадлежащий им автомобиль Toyota Camry, продали его жителю Новосибирска за 353 000 рублей, после чего отследили автомобиль по смонтированному в нем заранее GPS-маячку, завладели им с помощью второго комплекта ключей и вернули его законному владельцу.

Обвиняемые установлены сотрудниками органов внутренних дел при проведении оперативно-розыскных мероприятий и с учетом собранных по делу доказательств дали признательные показания. Ущерб по делу составляет 8 млн рублей, из которых 2,6 млн рублей возмещены в процессе расследования.  Из обвиняемых трое являются жителями Иркутской области. Один из обвиняемых ранее судим. С учетом обстоятельств совершения преступлений и данных, характеризующих личность, двое обвиняемых содержатся под стражей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Кировский районный суд.

 

Ранее редакция сообщала, что самыми угоняемыми автомобилями по итогам первого полугодия 2022 года стали Toyota Camry и Toyota RAV4. 

Фото с сайта областной прокуратуры

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Рубрики : Транспорт Право&Порядок

Регионы: Новосибирск Красноярск Кемерово Иркутск

Теги : хищение угон автомобиля мошенничество


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