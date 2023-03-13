Ликвидирована свалка вблизи аэропорта «Толмачево» в Новосибирске

Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и об отходах производства при эксплуатации объектов гражданской авиации. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

– В границах приаэродромной территории международного аэропорта Новосибирск имени А.И. Покрышкина обнаружена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов, которая создавала угрозу неблагоприятной орнитологической обстановки в районе взлета и посадки воздушных судов, – говорится в сообщении пресс-службы.

Прокурором внесено главе администрации Оби представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого несанкционированная свалка отходов вблизи аэропорта ликвидирована.

Ранее редакция сообщала о том, что несанкционированную свалку в районе Байкала планируют рекультивировать в 2024 году.