Несанкционированную свалку в районе Байкала планируют рекультивировать в 2024 году

Приказ о включении несанкционированной свалки на территории центральной экологической зоны озера Байкал в ГРОНВОС подписан Минприроды России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Объект расположен на территории бывшего карьера в пади Талая Слюдянского района. Общий объем несанкционированной свалки составляет около 100 тыс. кв. м. на площади около 4 га.

— Это один из самых сложных объектов на территории Иркутской области. Из-за очень большого объема свалку невозможно вывезти и разместить отходы на полигоне. Поэтому было принято решение о рекультивации. Решение поддержали коллеги из федерального министерства, — отметила Светлана Трофимова, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области.

В 2022 году для разработки проектно-сметной документации муниципалитету из областного бюджета была выделена субсидия в размере 12,8 млн рублей. Завершить разработку должны до конца 2023 года. После получения необходимых экспертиз в 2024 году планируется ликвидация свалки в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

— В 2023 году запланирована ликвидация 32 свалок на площади 40,2 га на территории 14 муниципальных образований, для этого в областном бюджете предусмотрена субсидия в размере 116,5 млн рублей, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области.

Всего с 2017 года в Иркутской области было ликвидировано 170 несанкционированных свалок в 61 муниципальном образовании на площади 272 га. Общий объем финансирования из регионального бюджета составил более 575 млн рублей.

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