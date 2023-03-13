В Новосибирске произошло подтопление дачной территории

Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка размещенной в сети интернет информации о затоплении расположенной в Кировском районе Новосибирска дачной территории из-за сброса стоков в реку Тула. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области в своем Телеграм-канале. Природоохранным прокурором будет дана оценка полноте мер, принимаемых органами контроля и местного самоуправления.

Как сообщалось ранее, от жителей садового товарищества «Энергетик» Сад №2 поступил запрос с просьбой разобраться с затоплением их участков. Специалисты Минприроды выехали на место и выяснили причину произошедшего. Оказалось, что на рельеф местности сбрасываются отходы канализации, после чего они стекают в водоём.

— Все материалы выездных обследований и результаты лабораторных исследований направлены в природоохранную прокуратуру для принятия мер в отношении собственника канализации, из которой идет сброс неочищенных сточных вод на рельеф местности с последующим попаданием в реку, — говорится в телеграм-канале министра природных ресурсов Новосибирской области Евгения Шестернина.

Министерство направило материалы выездных обследований и лабораторные образцы в природоохранную прокуратуру. Если нарушения подтвердятся, прокуроры примут меры в отношении собственника канализаций.

Ранее редакция сообщала о том, что ликвидирована свалка вблизи аэропорта «Толмачево» в Новосибирске.