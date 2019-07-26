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Сотрудникам Почты России в Новосибирской области повысят зарплату

В среднем, зарплата повысится на 19%.
  • 26/07/2019, 15:22
Сотрудникам Почты России в Новосибирской области повысят зарплату

Директор Новосибирского филиала Почты России Николай Новосельцев сообщил о программе поэтапного повышения заработной платы для сотрудников почтовых отделений Новосибирской области. По его словам, в течение полутора лет планируется довести уровень оплаты труда персонала основного производства до среднерыночной по сопоставимым профессиям, рассказали в пресс-службе Сибирского отделения Почты России.

— В Новосибирской области повышение запланировано на ноябрь 2019 года, оно коснется более 3400 сотрудников отделений почтовой связи. В среднем, зарплата повысится на 19%. Наша цель — за счет повышения экономической эффективности Почты России довести уровень заработных плат сотрудников основного производства до среднерыночных в нашем регионе по сопоставимым профессиям и улучшить условия их труда, — уточнил Николай Новосельцев.

Фото: Юлия Данилова

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