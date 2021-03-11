Первоклассница из Новосибирска стала лучшим чтецом России

МТС подвела итоги федерального творческого благотворительного проекта «Поколение М». «Золото» в конкурсе чтецов «В сказку — из дома» получила 7-летняя новосибирская школьница Даша Шахова, сообщил в своем аккаунте директор Новосибирского филиала МТС Александр Соловенчук.

В МТС рассказали, что в конкурсе принимали участие тысячи ребят со всей России. Даша Шахова исполнила пересказ истории «Барбос в гостях у Барбоса», известной всем по одноимённому советскому мультфильму. Наградой за первое место Даше стала поездка в Москву, где юная исполнительница лично приняла поздравления и подарки от известной телеведущей Оксаны Федоровой. Также для Даши провели большую экскурсию по Российской государственной детской библиотеке, самой большой в стране. Девочка побывала во всех её залах, смогла почитать редкие книги и послушать старые виниловые пластинки.

Даша живет в поселке Ключевой Новосибирского района, учится в первом классе средней школы №51 Новосибирска. Одержать победу ей помогли занятия в театральной мастерской «Третий звонок», где Даша занимается с 3-х лет. Вместе с преподавателем решили записать видео и отправить на конкурс «Поколения М».

— Поздравляю Дашу и ее родителей с победой в конкурсе! И настоятельно рекомендую всем мамам, папам, бабушкам-дедушкам направлять своих юных родственников в проект «Поколение М». Там очень много полезного и интересного для талантливых ребят! — написал в посте директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Напомним, что все активности на виртуальных площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram МТС конвертирует в реальные деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций.