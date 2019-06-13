Лишь 12% новосибирцев занимаются спортом каждый день

Служба исследований HeadHunter совместно с Всероссийским Физкультурно‑Спортивным Обществом «Трудовые Резервы» выяснила, занимаются ли соискатели Новосибирска спортом, и что для этого предпринимают их компании, сообщили в пресс-службе HeadHunter.

Только 12% новосибирцев занимаются спортом каждый день. Примерно столько же — не занимается спортом вообще. Причем, существуют целые компании, которые состоят сплошь из таких сотрудников. По утверждению 9% респондентов, в их коллективе никто не занимается спортом. Компаний, которые состоят только из любителей заниматься спортом, оказалось совсем мало — всего 2% из ответивших работают в таком окружении. Подавляющее большинство, 60% опрошенных, оценивают число своих коллег, занимающихся спортом, ниже среднего — на 2 из 5 (где 1 — никто не занимается спортом, а 5 — все занимаются спортом).

— У 65% соискателей в компаниях ничего не делается для того, чтобы они больше занимались спортом. Лишь в 16% случаев внутри компаний проводятся спортивные мероприятия, ещё в 15% сотрудникам предоставляются скидки на занятия в спортивных и фитнес-клубах. У 5% соискателей̆ на рабочих местах проходит зарядка в течение дня, — говорится в сообщении.

Сопоставление нескольких ключевых показателей этого исследования выдает один любопытный факт. Несмотря на то, что, по данным опроса, спортом 2-3 раза в неделю занимается примерно половина соискателей, для более чем 70% из опрошенных жителей Новосибирска поддержка работодателем спортивных активностей̆ является плюсом при выборе места работы. То есть при грамотном менеджменте компании могут почти в два раза увеличить показатель регулярно занимающихся спортом сотрудников в целом по стране.

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