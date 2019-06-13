За год недвижимость возле водоемов в Новосибирской области подорожала на 9%

За год спрос на недвижимость у воды вырос на 38%, предложение – на 13%. В Новосибирской области цена при этом увеличилась на 8,7% за год и достигла 3,4 млн рублей. В целом по стране жилье у воды подорожало на 2,1% – до 5,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

Отмечается, что за год цены на загородную недвижимость возле водоемов снизились в 10 из 22 рассматриваемых регионов. Значительнее всего – в Иркутской области (-9,1% до 4 436 769 рублей). В 12 субъектах отмечен рост, самый существенный – в Ставропольском крае (+10,6% до 3 977 988 рублей). На данный момент дешевле всего дом у воды стоит в Алтайском крае (2 393 928 рублей), а также в Кемеровской, Владимирской и Омской областях. В каждом из этих регионов средний ценник не доходит до 3 миллионов рублей. Дороже всего недвижимость у воды продается в Крыму (11 377 576 рублей), Московской, Ленинградской, Калининградской областях, а также Краснодарском крае – только в них стоимость выше среднероссийской.

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