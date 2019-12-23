Лизе нужно спецоборудование для дыхания

Еще в роддоме врачи предположили, что у Лизы Пчелинцевой тяжелое генетическое заболевание – муковисцидоз. Это генетическое заболевание, обусловленное мутацией гена и характеризующееся поражением желёз внешней секреции, тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания.

— Врачи направили нас на обследование в детскую клиническую больницу Новосибирска. Там подтвердили диагноз: муковисцидоз, легочно-кишечная форма, тяжелое течение. Это болезнь, которая поражает внутренние органы, прежде всего легкие. Часть легкого у Лизы уже отмерла, — рассказывает мама Лизы Анна Пчелинцева.

По ее словам, Лизу преследуют тяжелейшие приступы кашля, одышка, она часто задыхается.

— Мы уже обращались в Русфонд за помощью в приобретении кислородного концентратора, спасибо всем за доброту! Концентратор очень помогал дочке дышать, но в последние годы у нее в легких поселилась грибковая инфекция, с которой организм не может сам справиться, — говорит Анна.

Анна рассказала, что Лиза проходит курсы лечения антибиотиками в больнице. Врачи настоятельно рекомендуют приобрести аппарат перкуссионной вентиляции легких для домашнего использования. Он позволит предотвратить развитие воспалительных процессов в легких и бронхах.

— Лиза крайне нуждается в обеспечении медицинским прибором интрапульмональной перкуссионной вентиляции легких, который поможет затормозить прогрессирование заболевания, будет способствовать уничтожению бронхолегочной инфекции, значительно повысит качество жизни ребенка – девочке станет легче дышать, — подчеркивает главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям Новосибирской области Лейсана Гатауллина.

По данным Русфонда стоимость аппарата составляет — 404 424 рубля. Семья Лизы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Такие аппараты не предоставляются за счет госбюджета. А сами оплатить его мы не можем – у нас двое детей, мы с мужем инженеры, зарплаты небольшие. Помогите нам, пожалуйста! — просит Анна.

Помочь Лизе можно по ссылке.

Фото из архива семьи