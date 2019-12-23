Компания «Россети Сибирь» в 2019 году инвестировала в ремонтную программу 9,8 млрд рублей

Сегодня полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и генеральный директор дочернего общества ПАО «Россети» – «Россети Сибирь» Павел Акилин в ходе рабочей встречи обсудили предварительные итоги работы компании в 2019 году, сообщили в Сибирском ОИЦ.

Как отметил Павел Акилин, итоги производственной деятельности компании и финансирование в 2019 году соответствуют уровню 2017 года.

— 2018 год — исключение, поскольку у нас наблюдался серьезный рост благодаря проведению Универсиады в Красноярске и подготовке электросетевых объектов к проведению масштабного мероприятия мирового уровня, — отметил он.

По словам Павла Акилина, план ремонтной программы в 2019 году выполнен на 109%. Освоение капитальных вложений по инвестиционной программе также исполнено с превышением плановых показателей – 102%, и составило 9,8 миллиарда рублей. В течение отчётного года наблюдалось стабильное снижение аварийности.

В полном объеме были реализованы все мероприятия по организации электроснабжения объектов Универсиады: строительство ПС 110 кВ «Озерная» в Красноярске, комплексная реконструкция еще 11 подстанций города, создание современного Центра управления сетями, реконструкция свыше 115 кабельных линий Красноярска.

В этом году построена вторая цифровая подстанция в Красноярске – «Молодежная», обеспечивающая электроэнергией центр города. Кроме того были запущены важные центры питания в других регионах Сибири. Так, в Алтайском крае это подстанция «Сибирская монета», от которой зависит развитие игорной зоны, и современная цифровая подстанция «Северная».

Отмечается, что в ноябре все энергообъекты «Россети Сибирь» на всех территориях присутствия компании были полностью подготовлены к зиме. И уже 15 ноября Минэнерго вручило компании паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ