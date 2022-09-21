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Логистические компании смогут доставлять грузы в 2 раза быстрее

  • 21/09/2022, 07:57
Во втором полугодии 2022 года правительство Республики Татарстан и крупнейшая логистическая компания региона запустили проект, направленный на оптимизацию логистики.

В рамках этого проекта планируется запуск регулярных контейнерных перевозок железной дорогой. Контейнерные составы будут перевозить сборные грузы наравне с грузами от одного грузоотправителя. Скоординированные действия РЖД и транспортных компаний позволят увеличить скорость доставки крупногабаритных грузов в 1.5-2 раза.

Регулярные контейнерные составы – эффективный способ оптимизации логистики

Согласно выводам аналитиков, запуск регулярных составов позволит снизить затраты на доставку грузов до 20% и одновременно с этим – существенно сократить сроки поставок. Регулярные поезда с вагонами, загруженными контейнерами, позволят в короткие сроки поставлять в большие объемы грузов и сырья из Сибири и Дальнего Востока. Популярностью пользуются услуги транспортных компаний, занимающихся автомобильными грузоперевозками. Например, логистическая компания skat42.ru оказывает услуги по отправке грузов не только по Сибири, но и в отдаленные города, такие как Москва и Санкт-Петербург.

По мнению ведущего логиста транспортно-логистической компании, контейнерные поезда – оптимальный способ доставки больших объемов грузов. Главное, чтобы составы регулярно курсировали между крупными грузовыми терминалами РЖД, а количество вагонов было достаточным для размещения и контейнеров крупнейших грузоотправителей, и сборных грузов.

До запуска регулярных контейнерных составов грузы из Сибири также доставлялись автомобильным и ж/д транспортом. Грузовые автомобили транспортных компаний подвозили сырье и готовую продукцию на ж/д терминалы, а далее грузы помещались в контейнеры. Однако из-за отсутствия регулярного поезда с установленным графиком движения периодически возникали задержки с отправкой грузов, а грузоотправители несли дополнительные затраты на складское хранение.

Окончательные графики движения контейнерных составов между этими регионами РФ еще не выработаны. Решение по этому вопросу будет принято по результатам консультаций сотрудников РЖД с Министерством транспорта Республики Татарстан, с Правительством данного субъекта РФ и с представителями ведущих промышленных предприятий региона.

Ожидаемый экономический эффект – миллиарды рублей дополнительной выручки

По прогнозам аналитиков, после запуска регулярных контейнерных поездов промышленные предприятия республики смогут получить дополнительную выручку в размере не менее 10 миллиардов рублей. Такого результата получится достигнуть в первую очередь благодаря сокращению затрат на складское хранение и на доставку. Также немаловажно, что грузоотправители смогут подробно спланировать поставки продукции на месяцы вперед.

Важно, что данная инициатива – не первая попытка наладить регулярные между этими субъектами РФ. В 2021 году датская логистическая компания планировала запустить движение грузовых составов между Казанью и Санкт-Петербургом, однако проект был свернут. Правительство Республики рассчитывает, что до конца 2022 года регулярные поезда все же будут запущены, и логистика в регионе выйдет на новый, более высокий уровень.

Фото предоставлено рекламодателем

Реклама. Рекламодатель: ООО «Транспортная Компания СКАТ»

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