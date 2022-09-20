Затягивание сроков и деформация проезжей части — характерные черты дорожного ремонта в области

В ходе заседания комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике его участники подвели промежуточные итоги реализации на территории области программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
— Для меня неприемлемо, что у нас третье заседание комитета — приглашается начальник департамента (Транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев. — Ред.), — заявил Ильенко, после чего обратился к помощнице. — Мы приглашали начальника департамента? Его отсутствие, когда по городу много вопросов по ремонту дорог, неправильно.
Однако выяснилось, что начальника транспортного департамента на заседание не приглашали.
Что касается вопросов, поднятых в ходе обсуждения реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», то из наиболее принципиальных можно выделить следующие. Во-первых, сроки ремонта дорог. На ряде объектов работы исполнены максимум на 15%.
— Один объект — 15% (Готовности. — Ред.), один объект — 5%, два объекта — 2%, еще два объекта — 1%, — цитирует официальную информацию Минтранса Валерий Ильенко. — Далее 21 объект — от 20 до 50%, я так понимаю, они должны быть выполнены в этом году.
Во-вторых, был озвучен тот факт, что компании-подрядчики, надежность которых, мягко говоря, вызывает сомнения, продолжают уверенно выигрывать тендеры сразу по нескольким объектам. Как следствие, появляются упомянутые выше объекты с невысокой степенью готовности. В то же время, по информации Минтранса, есть организации, работающие с опережением, в связи с чем в министерстве исключают риски невыполнения нацпроекта. А к недобросовестным организациям, как заявляет Анатолий Костылевский, будут применены должные санкции, в том числе внесение в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков.
Отдельным вопросом в повестке дня числились проводимые в рамках программы мероприятия по ликвидации пучинообразований на дорогах (Деформация и разрушение дорожной одежды в виде бугров и сетки трещин, возникающие в результате попадания влаги. — Ред.). Несмотря на отчеты Минтранса и ТУАДа о выполненных работах на 46 автодорогах в 12 районах, качество работ вызывает недоумение как у глав районов, где работы выполнялись, так и депутатов.
— Там, где работы были выполнены, до конца все не убрано, как положено, — рассказывает председатель Болотнинского райсовета Виктор Франк. — Выкопанную пучину складируют на обочину. Как-то надо ее убирать, не делать расширение проезжей части до 30 м. Не совсем ответственно относятся люди к исполнению своих обязанностей.
Представитель ТУАДа сначала прокомментировать ситуацию не смогла.
— Когда вы шли сюда, вы понимали, откуда приедут главы, — вышел из себя председатель комитета. — Мы этот вопрос в течение года озвучивали, в том числе по Болотнинскому району. Тогда зачем вы пришли?
Но в ТУАДе в итоге все же пояснили, что основной объем работ подрядчик выполнил, в отличие от дополнительных работ по уборке.
— Есть система контролеров, но из года в год говорим об этом, — заявляет первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов. — Организации, которые включены в процесс, всегда находят какие-то аргументы. У себя на округе я столкнулся с тем, что глава района говорил, что эта проблема является одной из тех, которые всегда обсуждаются.
Более того, по словам председателя комиссии, исполнительная власть, по сути, проигнорировала достигнутые ранее договоренности о том, чтобы приемку работ осуществляли не только ТУАД и профильное министерство, но и главы районов.
— Вы ставили свою подпись где-то, что что-то выполнено? — обратился Валерий Ильенко к присутствовавшим представителям власти районов, после чего переключился на министерство и ТУАД. — Мы об этом говорили. Почему такое отношение к нашим решениям? Мы говорили, что найдем метод и форму, где распишется глава района либо его представитель. Был такой разговор? Был. Почему это не сделано?
Остальные вопросы к промежуточным итогам БКАД носили более мелкий и более локальный характер. Например, вырубки насаждений возле ремонтируемых объектов, нанесение разметки, знаки о работах там, где они в текущий момент не ведутся.
— У нас есть двухгодичные объекты, — говорит Валерий Ильенко. — Закончили объем работы, на 8 месяцев ушли, а знаки остались. Будем пытаться разобраться, нужны ли эти «новогодние елки» в течение всех 12 месяцев. Мы с этим не согласны.
Однако, как поясняют в исполнительной власти по итогам консультаций с ГИБДД, действующие правила предписывают убирать знаки только после окончательной приемки работ.
По результатам обсуждения было принято решение: усилить контроль Минтранса и мэрии Новосибирска за выполнением контрактных обязательств подрядных организаций в части выполнения сроков сдачи объектов, предусмотреть штрафные санкции к руководителям подрядных организаций, усилить контроль за качеством работ, за установкой и уборкой дорожных знаков по окончанию ремонта, обустройством колодцев на проезжей части и т. д.
По информации Министерства транспорта Новосибирской области, одним из основных целевых показателей проекта в 2022 году является достижение доли дорог регионального и муниципального значения соответствующим нормативным требованиям не менее 44,3% (32,5 км), дорог Новосибирской агломерации — не менее 73,8% (63,8 км), искусственных сооружений — 394,2 пог. м. Общий объем финансирования в 2022 году — 14,4 млрд рублей. Реализуются 129 объектов. Контрактация объектов — 100%. В настоящее время уложены 2,6 млн верхних слоев дорожной одежды (более 74%). Завершены работы на 52 объектах, из них 33 введены в эксплуатацию, по 19 объектам организована диагностика и работа приемочной комиссии.
По информации мэрии Новосибирска, в планах на 2022 год предусмотрены ремонт и реконструкция 63 городских объектов дорожной сети. Из них программа БКАД охватывает 25 объектов общей протяженностью 35,5 км. В настоящее время 11 объектов находятся в работе в разной степени готовности, 9 введены в эксплуатацию, остальные — в стадии приемки. Объемы финансирования работ — 2,9 млрд рублей. Из них 1,7 млрд — реконструкция и ремонт дорог, 1,1 млрд — ремонт дорог в рамках муниципальной программы. Еще 4 объекта включены в БКАД в августе 2022 года после получения субсидии (ул. Д.Ковальчук, ул. Мира, ул. Иванова и проспекта Дзержинского). Работы завершены на 33 объектах.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о ситуации со строительным контролем за ремонтом дорог.
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