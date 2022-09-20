Затягивание сроков и деформация проезжей части — характерные черты дорожного ремонта в области

Кто виноват в срыве срока ремонта дорог?

В ходе заседания комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике его участники подвели промежуточные итоги реализации на территории области программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— Для меня неприемлемо, что у нас третье заседание комитета — приглашается начальник департамента (Транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев. — Ред.), — заявил Ильенко, после чего обратился к помощнице. — Мы приглашали начальника департамента? Его отсутствие, когда по городу много вопросов по ремонту дорог, неправильно.

Забегая вперед, стоит отметить, что, несмотря на полученную ранее довольно жесткую критику со стороны губернатора области, для ответственных чиновников (министр транспорта Анатолий Костылевский и вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов) заседание обошлось даже без легкого испуга. Обсуждение прошло практически спокойно. Возможно, все острые углы были сглажены на предшествовавшем комитету заседании президиума Заксобрания с участием губернатора Андрея Травникова. Хотя с началом комитета его председатель Валерий Ильенко попытался задать грозный тон.

Однако выяснилось, что начальника транспортного департамента на заседание не приглашали.

Что касается вопросов, поднятых в ходе обсуждения реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», то из наиболее принципиальных можно выделить следующие. Во-первых, сроки ремонта дорог. На ряде объектов работы исполнены максимум на 15%.

— Один объект — 15% (Готовности. — Ред.), один объект — 5%, два объекта — 2%, еще два объекта — 1%, — цитирует официальную информацию Минтранса Валерий Ильенко. — Далее 21 объект — от 20 до 50%, я так понимаю, они должны быть выполнены в этом году.

Во-вторых, был озвучен тот факт, что компании-подрядчики, надежность которых, мягко говоря, вызывает сомнения, продолжают уверенно выигрывать тендеры сразу по нескольким объектам. Как следствие, появляются упомянутые выше объекты с невысокой степенью готовности. В то же время, по информации Минтранса, есть организации, работающие с опережением, в связи с чем в министерстве исключают риски невыполнения нацпроекта. А к недобросовестным организациям, как заявляет Анатолий Костылевский, будут применены должные санкции, в том числе внесение в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков.

Подрядчика, ремонтирующего проспект Дзержинского, оштрафуют Уже звучало название компании ООО «Сибастрой», — говорит зампредседателя комитета Елена Тырина. — Эта организация, работающая, в том числе на части моего округа. То, что происходит сегодня при выездном контроле со стороны общественности, депутатов, — это вопиющие нарушения. Наши замечания переходят из протокола в протокол: отсутствие схемы организации движения, ограждения мест производства работ. Хотелось бы, чтобы можно было на такие объекты пустить добросовестных подрядчиков, которые смогут реализовать не только объемы, но и качественно выполнить работы. А тут — откровенная халтура подрядчика, который работает еще в двух районах области.

Мнение районов — побоку

Отдельным вопросом в повестке дня числились проводимые в рамках программы мероприятия по ликвидации пучинообразований на дорогах (Деформация и разрушение дорожной одежды в виде бугров и сетки трещин, возникающие в результате попадания влаги. — Ред.). Несмотря на отчеты Минтранса и ТУАДа о выполненных работах на 46 автодорогах в 12 районах, качество работ вызывает недоумение как у глав районов, где работы выполнялись, так и депутатов.

— Там, где работы были выполнены, до конца все не убрано, как положено, — рассказывает председатель Болотнинского райсовета Виктор Франк. — Выкопанную пучину складируют на обочину. Как-то надо ее убирать, не делать расширение проезжей части до 30 м. Не совсем ответственно относятся люди к исполнению своих обязанностей.

Представитель ТУАДа сначала прокомментировать ситуацию не смогла.

— Когда вы шли сюда, вы понимали, откуда приедут главы, — вышел из себя председатель комитета. — Мы этот вопрос в течение года озвучивали, в том числе по Болотнинскому району. Тогда зачем вы пришли?

Но в ТУАДе в итоге все же пояснили, что основной объем работ подрядчик выполнил, в отличие от дополнительных работ по уборке.

— Есть система контролеров, но из года в год говорим об этом, — заявляет первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов. — Организации, которые включены в процесс, всегда находят какие-то аргументы. У себя на округе я столкнулся с тем, что глава района говорил, что эта проблема является одной из тех, которые всегда обсуждаются.

Вопросы по пучинообразованию есть и в других районах области.

Более того, по словам председателя комиссии, исполнительная власть, по сути, проигнорировала достигнутые ранее договоренности о том, чтобы приемку работ осуществляли не только ТУАД и профильное министерство, но и главы районов.

— Вы ставили свою подпись где-то, что что-то выполнено? — обратился Валерий Ильенко к присутствовавшим представителям власти районов, после чего переключился на министерство и ТУАД. — Мы об этом говорили. Почему такое отношение к нашим решениям? Мы говорили, что найдем метод и форму, где распишется глава района либо его представитель. Был такой разговор? Был. Почему это не сделано?

Знаки как напоминание о ремонте

Остальные вопросы к промежуточным итогам БКАД носили более мелкий и более локальный характер. Например, вырубки насаждений возле ремонтируемых объектов, нанесение разметки, знаки о работах там, где они в текущий момент не ведутся.

— У нас есть двухгодичные объекты, — говорит Валерий Ильенко. — Закончили объем работы, на 8 месяцев ушли, а знаки остались. Будем пытаться разобраться, нужны ли эти «новогодние елки» в течение всех 12 месяцев. Мы с этим не согласны.

Однако, как поясняют в исполнительной власти по итогам консультаций с ГИБДД, действующие правила предписывают убирать знаки только после окончательной приемки работ.

Усилить контроль

По результатам обсуждения было принято решение: усилить контроль Минтранса и мэрии Новосибирска за выполнением контрактных обязательств подрядных организаций в части выполнения сроков сдачи объектов, предусмотреть штрафные санкции к руководителям подрядных организаций, усилить контроль за качеством работ, за установкой и уборкой дорожных знаков по окончанию ремонта, обустройством колодцев на проезжей части и т. д.

По информации Министерства транспорта Новосибирской области, одним из основных целевых показателей проекта в 2022 году является достижение доли дорог регионального и муниципального значения соответствующим нормативным требованиям не менее 44,3% (32,5 км), дорог Новосибирской агломерации — не менее 73,8% (63,8 км), искусственных сооружений — 394,2 пог. м. Общий объем финансирования в 2022 году — 14,4 млрд рублей. Реализуются 129 объектов. Контрактация объектов — 100%. В настоящее время уложены 2,6 млн верхних слоев дорожной одежды (более 74%). Завершены работы на 52 объектах, из них 33 введены в эксплуатацию, по 19 объектам организована диагностика и работа приемочной комиссии.

По информации мэрии Новосибирска, в планах на 2022 год предусмотрены ремонт и реконструкция 63 городских объектов дорожной сети. Из них программа БКАД охватывает 25 объектов общей протяженностью 35,5 км. В настоящее время 11 объектов находятся в работе в разной степени готовности, 9 введены в эксплуатацию, остальные — в стадии приемки. Объемы финансирования работ — 2,9 млрд рублей. Из них 1,7 млрд — реконструкция и ремонт дорог, 1,1 млрд — ремонт дорог в рамках муниципальной программы. Еще 4 объекта включены в БКАД в августе 2022 года после получения субсидии (ул. Д.Ковальчук, ул. Мира, ул. Иванова и проспекта Дзержинского). Работы завершены на 33 объектах.

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