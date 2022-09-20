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Затягивание сроков и деформация проезжей части — характерные черты дорожного ремонта в области

  • 20/09/2022, 19:40
Автор:
ремонт дорог в Новосибирске
Депутаты Заксобрания отметили слабые места программы ремонта дорог, однако полного разноса не получилось.

Кто виноват в срыве срока ремонта дорог?

В ходе заседания комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике его участники подвели промежуточные итоги реализации на территории области программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт дорог

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Забегая вперед, стоит отметить, что, несмотря на полученную ранее довольно жесткую критику со стороны губернатора области, для ответственных чиновников (министр транспорта Анатолий Костылевский и вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов) заседание обошлось даже без легкого испуга. Обсуждение прошло практически спокойно. Возможно, все острые углы были сглажены на предшествовавшем комитету заседании президиума Заксобрания с участием губернатора Андрея Травникова. Хотя с началом комитета его председатель Валерий Ильенко попытался задать грозный тон.

Для меня неприемлемо, что у нас третье заседание комитета — приглашается начальник департамента (Транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев. Ред.), заявил Ильенко, после чего обратился к помощнице. Мы приглашали начальника департамента? Его отсутствие, когда по городу много вопросов по ремонту дорог, неправильно.

Однако выяснилось, что начальника транспортного департамента на заседание не приглашали.

Что касается вопросов, поднятых в ходе обсуждения реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», то из наиболее принципиальных можно выделить следующие. Во-первых, сроки ремонта дорог. На ряде объектов работы исполнены максимум на 15%.

Один объект 15% (Готовности. Ред.), один объект 5%, два объекта 2%, еще два объекта 1%, цитирует официальную информацию Минтранса Валерий Ильенко. Далее 21 объект от 20 до 50%, я так понимаю, они должны быть выполнены в этом году.

Во-вторых, был озвучен тот факт, что компании-подрядчики, надежность которых, мягко говоря, вызывает сомнения, продолжают уверенно выигрывать тендеры сразу по нескольким объектам. Как следствие, появляются упомянутые выше объекты с невысокой степенью готовности. В то же время, по информации Минтранса, есть организации, работающие с опережением, в связи с чем в министерстве исключают риски невыполнения нацпроекта. А к недобросовестным организациям, как заявляет Анатолий Костылевский, будут применены должные санкции, в том числе внесение в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков.

ремонт дорог

Подрядчика, ремонтирующего проспект Дзержинского, оштрафуют

Уже звучало название компании ООО «Сибастрой», говорит зампредседателя комитета Елена Тырина. Эта организация, работающая, в том числе на части моего округа. То, что происходит сегодня при выездном контроле со стороны общественности, депутатов, это вопиющие нарушения. Наши замечания переходят из протокола в протокол: отсутствие схемы организации движения, ограждения мест производства работ. Хотелось бы, чтобы можно было на такие объекты пустить добросовестных подрядчиков, которые смогут реализовать не только объемы, но и качественно выполнить работы. А тут откровенная халтура подрядчика, который работает еще в двух районах области.

Мнение районов — побоку

Отдельным вопросом в повестке дня числились проводимые в рамках программы мероприятия по ликвидации пучинообразований на дорогах (Деформация и разрушение дорожной одежды в виде бугров и сетки трещин, возникающие в результате попадания влаги. — Ред.). Несмотря на отчеты Минтранса и ТУАДа о выполненных работах на 46 автодорогах в 12 районах, качество работ вызывает недоумение как у глав районов, где работы выполнялись, так и депутатов.

Там, где работы были выполнены, до конца все не убрано, как положено, рассказывает председатель Болотнинского райсовета Виктор Франк. Выкопанную пучину складируют на обочину. Как-то надо ее убирать, не делать расширение проезжей части до 30 м. Не совсем ответственно относятся люди к исполнению своих обязанностей.

Представитель ТУАДа сначала прокомментировать ситуацию не смогла.

Когда вы шли сюда, вы понимали, откуда приедут главы, вышел из себя председатель комитета. Мы этот вопрос в течение года озвучивали, в том числе по Болотнинскому району. Тогда зачем вы пришли?

Но в ТУАДе в итоге все же пояснили, что основной объем работ подрядчик выполнил, в отличие от дополнительных работ по уборке.

новости Новосибирска

Андрей Травников: «дорожным подрядчикам требуются внимание и контролеры-няньки»

Вопросы по пучинообразованию есть и в других районах области.

Есть система контролеров, но из года в год говорим об этом, заявляет первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов. Организации, которые включены в процесс, всегда находят какие-то аргументы. У себя на округе я столкнулся с тем, что глава района говорил, что эта проблема является одной из тех, которые всегда обсуждаются.

Более того, по словам председателя комиссии, исполнительная власть, по сути, проигнорировала достигнутые ранее договоренности о том, чтобы приемку работ осуществляли не только ТУАД и профильное министерство, но и главы районов.

Вы ставили свою подпись где-то, что что-то выполнено? обратился Валерий Ильенко к присутствовавшим представителям власти районов, после чего переключился на министерство и ТУАД. Мы об этом говорили. Почему такое отношение к нашим решениям? Мы говорили, что найдем метод и форму, где распишется глава района либо его представитель. Был такой разговор? Был. Почему это не сделано?

Знаки как напоминание о ремонте

Остальные вопросы к промежуточным итогам БКАД носили более мелкий и более локальный характер. Например, вырубки насаждений возле ремонтируемых объектов, нанесение разметки, знаки о работах там, где они в текущий момент не ведутся.

У нас есть двухгодичные объекты, говорит Валерий Ильенко. Закончили объем работы, на 8 месяцев ушли, а знаки остались. Будем пытаться разобраться, нужны ли эти «новогодние елки» в течение всех 12 месяцев. Мы с этим не согласны.

Однако, как поясняют в исполнительной власти по итогам консультаций с ГИБДД, действующие правила предписывают убирать знаки только после окончательной приемки работ.

Усилить контроль

По результатам обсуждения было принято решение: усилить контроль Минтранса и мэрии Новосибирска за выполнением контрактных обязательств подрядных организаций в части выполнения сроков сдачи объектов, предусмотреть штрафные санкции к руководителям подрядных организаций, усилить контроль за качеством работ, за установкой и уборкой дорожных знаков по окончанию ремонта, обустройством колодцев на проезжей части и т. д.

По информации Министерства транспорта Новосибирской области, одним из основных целевых показателей проекта в 2022 году является достижение доли дорог регионального и муниципального значения соответствующим нормативным требованиям не менее 44,3% (32,5 км), дорог Новосибирской агломерации не менее 73,8% (63,8 км), искусственных сооружений 394,2 пог. м. Общий объем финансирования в 2022 году 14,4 млрд рублей. Реализуются 129 объектов. Контрактация объектов 100%. В настоящее время уложены 2,6 млн верхних слоев дорожной одежды (более 74%). Завершены работы на 52 объектах, из них 33 введены в эксплуатацию, по 19 объектам организована диагностика и работа приемочной комиссии.

По информации мэрии Новосибирска, в планах на 2022 год предусмотрены ремонт и реконструкция 63 городских объектов дорожной сети. Из них программа БКАД охватывает 25 объектов общей протяженностью 35,5 км. В настоящее время 11 объектов находятся в работе в разной степени готовности, 9 введены в эксплуатацию, остальные в стадии приемки. Объемы финансирования работ 2,9 млрд рублей. Из них 1,7 млрд реконструкция и ремонт дорог, 1,1 млрд ремонт дорог в рамках муниципальной программы. Еще 4 объекта включены в БКАД в августе 2022 года после получения субсидии (ул. Д.Ковальчук, ул. Мира, ул. Иванова и проспекта Дзержинского). Работы завершены на 33 объектах.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о ситуации со строительным контролем за ремонтом дорог. 

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог депутаты


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