Создание отдела продаж: правила, ведущие к высокой эффективности

Процесс развития отдела продаж

В большинстве случаев формирование специальной структуры, занимающейся продажами, происходит постепенно, по мере роста бизнеса. На стартовом уровне, в небольших компаниях, реализацией товара часто занимается один человек – нередко это сам руководитель предприятия (что еще раз подчеркивает значимость данной сферы бизнеса). Или же этим вопросом занимается специальный менеджер по продажам.

По мере увеличения объема реализации и масштабирования бизнеса выявляется необходимость в создании полноценного отдела продаж. Но простое увеличение количества сотрудников, занятых продажами, не приведет к желаемому результату. Необходимо правильно организовать структуру отдела, подобрать кадры, определить задачи и проследить за их исполнением.

При этом подбор персонала должен осуществляться уже после того, как будет сформирована структура отдела, определены его задачи, функции и создана система оценки результатов.

Задачи отдела продаж

Стандартно в задачи отдела продаж входит:

Поиск и привлечение новых клиентов;

Взаимодействие с постоянными клиентами;

Выполнение плана продаж;

Получение обратной информации от покупателей;

Прогнозирование продаж.

Функции отдела продаж

С учетом задач определяются функции отдела. В них обычно входит:

Работа по принципу «холодных» и «горячих» продаж;

Поиск новых покупателей и рынков сбыта;

Создание клиентской базы;

Формирование лояльности клиентов;

Проведение презентаций товаров и услуг;

Закрытие сделок.

Структура отдела продаж

Структура отдела продаж может быть выстроена как по линейному, так и по функциональному принципу.

Линейный вариант является наиболее простым. При создании отдела «с нуля» чаще всего используют именно его. В этой структуре каждый продажник напрямую подчинен начальнику отдела и работает с каждым клиентом на протяжении всего периода сотрудничества – от установления первого контакта до закрытия сделки. Это простая структура, удобная для управления, но требует высокой компетентности и мотивации сотрудников. Каждый из них должен уметь анализировать потенциальные возможности для сбыта, обладать хорошими коммуникативными навыками, детально знать предлагаемую продукцию и уметь оформлять контракты. Функциональный вариант может быть реализован в двух версиях. Первая – создание фактически нескольких отделов, обычно объединенных в одну общую структуру более высокого уровня (например, управление продаж). Вторая – в рамках одного отдела менеджеры разделяются в зависимости от выполняемых функций. Одни занимаются «холодными» продажами, другие проводят презентации товаров, третьи закрывают сделки и т.д. Такая структура отдела требует налаживания высокого уровня взаимодействия между подотделами или менеджерами, которые должны уметь работать в команде.

Создание системы оценки результатов

После того, как сформирована структура отдела продаж, очерчен круг обязанностей каждого сотрудника и определен план продаж на период, нужно создать критерии оценки эффективности работы. Необходимо довести до сведения сотрудников, какие именно результаты от них ожидаются, и какие показатели (KPI) должны быть достигнуты. Каждый продажник должен ясно представлять, что он должен сделать для получения дополнительных бонусов. Также он должен знать, за что могут быть наложены взыскания и в чем они могут выражаться (например, за что лишат премии, а за что только объявят выговор).

Для эффективной работы отдела продаж и лучшему контролю его показателей следует обращать внимание на следующие составляющие: