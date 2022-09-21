Рекламодателям

Создание отдела продаж: правила, ведущие к высокой эффективности

  • 21/09/2022, 08:25
Отдел продаж
В современных экономических условиях наиболее значимой сферой деятельности предприятия является сфера продаж. Можно произвести отличный продукт и провести успешную рекламную кампанию, но если отдел продаж не сможет грамотно организовать реализацию этой продукции, все усилия и затраты окажутся напрасными. На какие моменты следует обратить особое внимание при его организации и выстраивании его работы?

Процесс развития отдела продаж

В большинстве случаев формирование специальной структуры, занимающейся продажами, происходит постепенно, по мере роста бизнеса. На стартовом уровне, в небольших компаниях, реализацией товара часто занимается один человек – нередко это сам руководитель предприятия (что еще раз подчеркивает значимость данной сферы бизнеса). Или же этим вопросом занимается специальный менеджер по продажам.

По мере увеличения объема реализации и масштабирования бизнеса выявляется необходимость в создании полноценного отдела продаж. Но простое увеличение количества сотрудников, занятых продажами, не приведет к желаемому результату. Необходимо правильно организовать структуру отдела, подобрать кадры, определить задачи и проследить за их исполнением.

При этом подбор персонала должен осуществляться уже после того, как будет сформирована структура отдела, определены его задачи, функции и создана система оценки результатов.

Задачи отдела продаж

Стандартно в задачи отдела продаж входит:

  • Поиск и привлечение новых клиентов;
  • Взаимодействие с постоянными клиентами;
  • Выполнение плана продаж;
  • Получение обратной информации от покупателей;
  • Прогнозирование продаж.

Функции отдела продаж

С учетом задач определяются функции отдела. В них обычно входит:

  • Работа по принципу «холодных» и «горячих» продаж;
  • Поиск новых покупателей и рынков сбыта;
  • Создание клиентской базы;
  • Формирование лояльности клиентов;
  • Проведение презентаций товаров и услуг;
  • Закрытие сделок.

Структура отдела продаж

Структура отдела продаж может быть выстроена как по линейному, так и по функциональному принципу.

  1. Линейный вариант является наиболее простым. При создании отдела «с нуля» чаще всего используют именно его. В этой структуре каждый продажник напрямую подчинен начальнику отдела и работает с каждым клиентом на протяжении всего периода сотрудничества – от установления первого контакта до закрытия сделки. Это простая структура, удобная для управления, но требует высокой компетентности и мотивации сотрудников. Каждый из них должен уметь анализировать потенциальные возможности для сбыта, обладать хорошими коммуникативными навыками, детально знать предлагаемую продукцию и уметь оформлять контракты.
  2. Функциональный вариант может быть реализован в двух версиях. Первая – создание фактически нескольких отделов, обычно объединенных в одну общую структуру более высокого уровня (например, управление продаж). Вторая – в рамках одного отдела менеджеры разделяются в зависимости от выполняемых функций. Одни занимаются «холодными» продажами, другие проводят презентации товаров, третьи закрывают сделки и т.д. Такая структура отдела требует налаживания высокого уровня взаимодействия между подотделами или менеджерами, которые должны уметь работать в команде.

Создание системы оценки результатов

После того, как сформирована структура отдела продаж, очерчен круг обязанностей каждого сотрудника и определен план продаж на период, нужно создать критерии оценки эффективности работы. Необходимо довести до сведения сотрудников, какие именно результаты от них ожидаются, и какие показатели (KPI) должны быть достигнуты. Каждый продажник должен ясно представлять, что он должен сделать для получения дополнительных бонусов. Также он должен знать, за что могут быть наложены взыскания и в чем они могут выражаться (например, за что лишат премии, а за что только объявят выговор).

Для эффективной работы отдела продаж и лучшему контролю его показателей следует обращать внимание на следующие составляющие:

  • Продукт, предлагаемый компанией. Сотрудники должны знать о нем как можно больше, причем не только его сильные, но и слабые стороны. Это необходимо им, чтобы сформировать правильную стратегию работы с каждым конкретным клиентом.
  • Поставки. Необходимо обеспечить наличие продукции на складе, ее своевременную упаковку и отгрузку с соблюдением всех требований клиентов. Если покупатель останется недовольным организацией поставок, это может перечеркнуть всю работу отдела продаж.
  • Распределение обязанностей, взаимодействие сотрудников с другими отделами и между собой, исключение непрофильных функций. Это правило следует соблюдать в работе любого отдела.
  • Алгоритмы и скрипты продаж. В них необходимо предусмотреть первый контакт, работу с возражениями, скидки, закрытие продаж, увеличение среднего чека, допродажи.
  • Внедрение CRM-системы. Это позволит удобно организовать клиентскую базу и обеспечить взаимодействие разных сотрудников. При этом обеспечивается безопасность данных.
  • Система поощрений и взысканий. Создавая ее, следует обратить внимание на достижимость плана продаж. Чрезмерно высокие показатели, которые невозможно выполнить даже при напряженной работе, приведут к эмоциональному выгоранию и демотивации сотрудника.
  • Система сбора обратной информации от отдела продаж. Она должна быть организована таким образом, чтобы быстро выявлять и устранять возникающие проблемы.
  • Подбор кадров. Текучесть кадров является первым признаком низкой эффективности отдела. Поэтому уже на этапе отбора кандидатов на должности в отдел продаж необходимо максимально тщательно анализировать потенциал претендентов. Для них всегда следует организовывать тестовый день.

Фото с сайта freeimages.com

241

Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


FL.ru – фриланс сайт удаленной работы. Поиск удаленной работы, фрилансеры.
ремонт дорог в Новосибирске

Затягивание сроков и деформация проезжей части — характерные черты дорожного ремонта в области

Депутаты Заксобрания отметили слабые места программы ремонта дорог, однако полного разноса не получилось.
Читать статью >>
Закрыть бизнес

Позволит ли упрощение условий для закрытия бизнеса уйти с рынка без проблем?

Эксперты нашли как плюсы от поправок в федеральный закон, так и недоработки, а также лазейки, которыми могут воспользоваться предприниматели при ликвидации компании.
Читать статью >>
Мэр Кемерова

Назначен временный градоначальник Кемерова

До этого он занимал должность первого заместителя главы города.
Читать статью >>
экспорт леса

Сибирские леса берут под видео- и фотонаблюдение

Это уже приводит к сокращению количество нарушений связанных с обращением лесоматериалов.
Читать статью >>

Актуальный разговор

имплантация

Эдуард Шабалин: Улыбка как суперпроект

Цифровизация, высокоточные процессы — понятия, столь же органичные для стоматологии, как, например, и для авиакосмической отрасли.
Все материалы
Лента новостей

Затягивание сроков и деформация проезжей части — характерные черты дорожного ремонта в области

20/09/2022, 19:40

В зонах экономического развития Кузбасса появятся два новых резидента

20/09/2022, 16:13

МегаФон выяснил, где живут самые общительные абоненты Новосибирской области

20/09/2022, 15:26

«Расцветай в Янино»: ипотека от 1,1%

20/09/2022, 14:55
Популярное

Магнитные бури в октябре 2022 года. Когда их ожидать и как противостоять?

21/09/2022, 08:59

Понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время» предложили зафиксировать в УК

20/09/2022, 18:04

После 80 лет стабильную выплату к пенсии может получить не каждый

20/09/2022, 12:04

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Производитель чипсов Binggrae нарастит выпуск продукции благодаря нацпроекту

20/09/2022, 15:23

Новосибирский Сбербанк приглашает на «Осенний Кубок Чистоты»

20/09/2022, 14:57

Банк Уралсиб в Новосибирске проводит Дни приема монет

20/09/2022, 11:21

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска