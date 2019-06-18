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Логопарк «Восточный» завершает подготовку инфраструктуры

Недавно список резидентов парка пополнила новая компания.
  • 18/06/2019, 18:34
Автор: Юлия Данилова
Логопарк «Восточный» завершает подготовку инфраструктуры
К выбору потенциальных партнеров инициаторы «Восточного» сейчас относятся очень осторожно, предпочитая тщательно оценивать компании и их проекты с точки зрения проработки. Кроме того, новички должны дополнять уже существующие в парке концепции.

— Мы заключили инвестиционный договор с новым резидентом логопарка «Восточный». Это одна из транспортно-логистических компаний Новосибирска, которая планирует построить на площадке складской комплекс. В первой очереди проекта резидент займет 0,5 га, где планирует построить около 1000 кв. м складов, а также создать стоянку для автотранспорта. Потом в его планах расширение, — сообщил InfoPro54 президент НП «Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС) Сергей Максимов.

Назвать компанию собеседник редакции отказался, отметив, что резидент не дал на это согласия. Еще с рядом потенциальных резидентов «Восточного» сейчас идут переговоры. Речь как о транспортных, так и производственных компаниях. Большая часть из них — новосибирские, но интерес проявляют и иногородние игроки.

ПЛП «Восточный» ждет инвесторов

Максимов отметил, что в логопарке сейчас уже 5 резидентов: новичок и учредители «Восточного» — ООО «НЛК» (входит в ГК «Байт транзит»), ООО «АльянсТрансТорг», ООО «Магистраль», ООО «Сибирь контейнер». Постепенно они выходят на площадку и приступают к реализации своих проектов. По расчетам собеседника InfoPro54, через год работы начнут все компании.

— Сейчас мы завершаем процесс развития инфраструктуры: достраиваем автодорогу, заводим на площадку энергетику и строим сети под 1,2 МВт, — говорит Сергей Максимов.

В итоге сегодня 5 резидентами будут заняты около 25 га логопарка. Часть земель ушла под зоны отчуждения ГРЭС и ЛЭП, свободными остаются около 7-7,5 га. Глава СТЭЛС признается, что к выбору потенциальных партнеров инициаторы «Восточного» сейчас относятся очень осторожно, предпочитая тщательно оценивать компании и их проекты с точки зрения проработки. Кроме того, новички должны дополнять уже существующие в парке концепции.

Работа по реализации проекта логопарка «Восточный» началась в 2016 году. УК «Промышленно-логистический парк Восточный» взяла в аренду около 40 га областной земли. В конце 2017 года на территории ВПЛП свои проекты планировали реализовывать 6 компаний: ООО «АльянсТрансТорг», ООО «Байт-Транзит-Континент», ООО «ИНТЕРМОСТ Логистика», ООО «Магистраль», ООО «РАТЭК» и ООО «ТК Сибирь Контейнер». На тот момент свободными были 4,5 га земли.

Основные строительные работы должны были начаться в 2018 году, однако «Восточный» подал заявку на получение статуса масштабного инвестиционного проекта. Для региона это был первый опыт работы в рамках нового закона и оформление документов притормозило проект. Выход логопарка на проектную мощность запланирован в 2021 году. Объем инвестиций в текущих ценах Сергей Максимов озвучить отказался.

Иллюстрация предоставлена Сергеем Максимовым

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