Эксперты составили рейтинг самых больших квартир и апартаментов России

Квартиры и апартаменты сверхбольших площадей представлены в продаже далеко не во всех регионах России. Как показало исследование, проведенное специалистами ЦИАН, городское жилье с метражом 500 кв. м и выше реализуется только в 17 субъектах федерации, а более тысячи «квадратов» – вообще только в двух. На основе собранных данных из базы ЦИАН эксперты составили рейтинг регионов страны по максимальной площади квартир и апартаментов в продаже.

Отмечается, что при составлении рейтинга регионов России с самыми большими лотами на рынке городской недвижимости учитывались как предложения в новостройках, так и «вторичка». Главным критерием оценки выступал метраж, независимо от стоимости лота или наличия/отсутствия отделки.

Безоговорочным лидером рейтинга регионов России с самыми большими квартирами и апартаментами является Москва – на сегодняшний день в базе ЦИАН представлено несколько десятков предложений с метражом свыше 1000 «квадратов». Самый просторный лот в открытой продаже – это трехуровневый пентхаус в комплексе «Башня Федерация» в Московском международном деловом центре «Москва-Сити». Площадь объекта составляет 2181 кв. м, он состоит из двух независимых зон – офисной и жилой, причем подняться в рабочую часть хозяин апартаментов сможет на приватном лифте. Самый большой апартамент – по совместительству и высокий пентхаус в Европе – можно приобрести за 2,6 млрд рублей. Лот продается без отделки.

Почти вдвое меньше площадь самого большого лота в регионе, занимающем второе место. Это Краснодарский край и пентхаус площадью 1,2 тыс. кв. м в Сочи, из которых половину занимает просторная терраса с видом на море. Трехуровневая квартира продается с отделкой, помимо террасы она включает зону барбекю, бильярдную, сауну, помещение для хранения вин и многое другое. Обойдется квартира в 100 млн рублей.

«Бронза» у Московской области, где самый просторный лот имеет габариты 917 кв. м. Это трехуровневая квартира в жилом комплексе «Тихомирово» в окрестностях Одинцово. Лот продается с отделкой в классическом стиле, в нем предусмотрен собственный лифт для перемещения между этажами, два дровяных камина, зимний сад, сауна. В стоимость также входят два машиноместа в подземном паркинге. Приобрести данный объект можно за 120 млн рублей.

В Санкт-Петербурге верхняя отметка находится на уровне 904 кв. м. Как и все предыдущие лоты, данный объект также расположен в трех уровнях, соединенных между собой гидравлическим лифтом. В общую площадь входят 10 балконов и 2 террасы суммарным метражом 252 кв. м. С них открываются виды на многие городские достопримечательности. Объект без отделки оценивается в 249 млн рублей.

Пятерку замыкают апартаменты в Крыму, площадь которых составляет 850 кв. м. Лот расположен в новом доме на первой линии от моря, отличные виды на которое открываются из панорамных окон. Объект продается без отделки, но с предварительным проектом планировки, который предусматривает 5 спальных зон со своими санузлами, а также огромный зал-гостиную площадью около 200 «квадратов». Стоимость апартаментов – 94,16 млн рублей.

Шестая позиция досталась Красноярскому краю. В этом регионе самый большой лот на рынке городской жилой недвижимости имеет площадь 769,2 кв. м. Он расположен в Красноярске на улице Перенсона. Квартира в двух уровнях продается с готовой отделкой в классическом стиле. Внушительные габариты позволили разместить кинозал, SPA-зону с сауной и мини-бассейном, каминный зал и многое другое. Лот экспонируется по цене 50 млн рублей.

Следом идет Новосибирская область, где за 42 млн рублей можно стать обладателем двухуровневого пентхауса площадью 565 кв. м. Данный лот расположен в недавно сданном в эксплуатацию корпусе жилого комплекса «Молодежный», объект реализуется без отделки.

В Татарстане максимум находится на отметке в 620 кв. м. Правда, площадь квартиры значительно меньше – «всего» 220 кв. м, остальные 400 «квадратов» занимает просторная терраса с видами на Казанский кремль и акваторию реки Казанки. В квартире выполнена отделка в дворцовом стиле, она выставлена на продажу за 39,5 млн рублей.

Девятое место у самой доступной квартиры в первой десятке: лот площадью 600 кв. м в Уфе продается за 29 млн рублей. Он представляет собой двухуровневый пентхаус без отделки. Дом расположен на границе с лесной зоной, за счет чего из окон и с террасы открываются виды на зелень и реку.

Замыкает топ-10 Приморский край и квартира площадью 586 кв. м во Владивостоке. Элитный пентхаус находится в окружении более низкой застройки, что обеспечит будущим жителям панорамные виды на Амурский залив – любоваться водными просторами можно будет как из окон «в пол», так и с просторной открытой террасы. Цена объекта установлена на уровне 54 млн рублей.

Места с 11 по 20 в рейтинге регионов России с самыми большими квартирами и апартаментами заняли (в порядке убывания) Белгородская область (570 кв. м), Самарская область (558 кв. м), Свердловская область (550 кв. м), Алтайский край (534,4 кв. м), Хабаровский край (506 кв. м), Ханты-Мансийский автономный округ (500 кв. м), Тюменская область (500 кв. м), Калининградская область (474 кв. м), Омская область (450 кв. м) и Ставропольский край (426 кв. м).

Фото: pixabay.com, автор- jessebridgewater