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МегаФон и «Лиза Алерт» начинают искать пропавших людей с помощью больших данных

Среднее время отработки алгоритма (от запроса на рассылку до факта самой рассылки) ~ 2 минуты.
  • 18/06/2019, 18:28
МегаФон и «Лиза Алерт» начинают искать пропавших людей с помощью больших данных

МегаФон запустил специальную платформу для поиска пропавших детей и взрослых с использованием технологии анализа «больших данных» – «МегаФон. Поиск», сокращающую время реагирования спасательных служб и поиска свидетелей с нескольких недель до нескольких минут. Только за время проведения пилота с АНО «Центр поиска пропавших людей» система помогла в поиске более 60 человек, сообщили в пресс-службе компании.

Система «МегаФон. Поиск» с помощью больших данных анализирует круг людей, которые могли бы находится в момент пропажи человека и рассылает им сообщения с фотографией, приметами, возрастом. Как рассказал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян, система была разработана и протестирована совместно с МВД и «Лиза Алерт» в марте 2019 года.

Пилотный проект с АНО «Центр поиска пропавших людей» прошел с 24 марта по 18 июня. Сообщения отправлялись лишь абонентам МегаФона, давшим согласие на получение информационных материалов при покупке сим-карты. Уже во время пилота первоначальные границы рассылки были расширены: помимо Московской области sms стали отправлять по всем регионам присутствия компании, а к информации о пропаже несовершеннолетних добавились сведения и о пожилых людях.

Среднее количество номеров, на которое производились рассылки в рамках одной кампании – 2000, минимальное количество – 33, а максимальное – 3209. Среднее время отработки алгоритма (от запроса на рассылку до факта самой рассылки) ~ 2 минуты. Всего за время проведения пилота наша система помогла в поиске более 60 человек.

— Ежегодно в России пропадает более 100 тыс. человек, из них около 30 000 детей, это огромная цифра. Ключевой фактор успешного поиска – время. Новый сервис «МегаФон.Поиск» позволит оперативно решать проблемы поиска пропавших детей и предоставляет возможность максимально качественно настроить взаимодействие с волонтерскими организациями, — говорит Геворк Вермишян. — Внедрение цифровых технологий для социальной сферы открывает новые возможности по предотвращению преступлений против несовершеннолетних и помогает спасению жизней пропавших людей, которые чаще всего не обладают силами или возможностью вернуться домой самостоятельно. Мы искренне рады, что система «МегаФон. Поиск» уже помогает искать пропавших с помощью рассылок, доказала свою эффективность и по каждой из них мы можем сказать: «Найден! Жив!». Это огромная работа, которую мы продолжим делать. Мы приветствуем инициативу создания экспертного совета при «Центре поиска пропавших людей» и гордимся тем, что входим в него с реальными проектами.

Фото: pixabay.com, автор- terimakasih0

 

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