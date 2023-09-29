Лошадь отбилась от медведя в Коченевском районе Новосибирской области

В Коченёвском районе медведь напал на лошадь. Известно, что стало скакунов паслось у реки, когда к ним присоединился косолапый. В результате происшествия пострадала лошадь.

― Наш специалист работает на месте и выясняет, где сейчас медведь. С лошадью все в порядке, ― рассказал в своем Телеграм-канале Министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин

Пока медведь не обезврежен, жителям рекомендуют быть внимательными в лесу и не ходить на окраине поселка в одиночестве.

Ранее редакция сообщала, что хищник на два часа остановил движение поездов в Барабинском районе. Пассажиры и машинист ждали, когда животное закончит свой обед на рельсах.