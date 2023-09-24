В Новосибирской области медведь остановил движение поездов на два часа

На железнодорожном перегоне Барабинск-Труновское в Новосибирской области поезд сбил вышедшего из леса медведя. Однако убрать тушу косолапого не представлялось возможным, так как второй косолапый воспользовался ситуацией и начал поедать тушу возле путей.

— На место выезжала полиция. За пару часов до этого на этом месте сбили первого медведя. Потом на пути вышел второй медведь и начал есть тушу, — прокомментировали в пресс-службе УТ МВД на транспорте по СФО.

Из-за инцидента движение поездов на данном участке было остановлено на два часа.

Сообщается, что позже на место приехали охотоведы. Они забрали останки сбитого медведя для утилизации.

Ранее редакция сообщала, что медведь был замечен около станции Безменово в Черепановском районе.