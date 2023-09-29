Все дома и объекты Плющихинского жилмассива обеспечены теплом

Во все социальные объекты и многоквартирные жилые дома микрорайона Плющихинский обеспечена своевременная подача отопления. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Прокуратура проверила готовность жилья и объектов к отопительному сезону в жилмассиве.

«Дома могли надолго остаться без отопления в результате спора компаний» объявил предостережение о недопустимости нарушений закона руководителю ООО «Лидер-Н», обслуживающей газовую котельную, — говорится в сообщении.

После этого во все социальные объекты и многоквартирные жилые дома микрорайона была обеспечена своевременная подача отопления.

Напомним, что месяц назад произошла авария на насосной станции оставила без воды Плющихинский жилмассив в Новосибирске. Управляющая компания в местных чатах многоквартирных домов сообщила, что причиной внезапного отключения стала авария на канализационной насосной станции. Для жителей был организован подвоз воды, набрать ее можно на улице Потылицына, 13 и Татьяны Снежиной 49\1.

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