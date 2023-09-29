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Все дома и объекты Плющихинского жилмассива обеспечены теплом

  • 29/09/2023, 13:41
Автор:
подача отопление
Это было сделано после предостережения прокуратуры.

Во все социальные объекты и многоквартирные жилые дома микрорайона Плющихинский обеспечена своевременная подача отопления. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Прокуратура проверила готовность жилья и объектов к отопительному сезону в жилмассиве.

Плющихинский жилмассив котельная

«Дома могли надолго остаться без отопления в результате спора компаний»

— В связи с имеющимися судебными спорами между теплоснабжающими организациями и риском отключения жилого фонда от теплоснабжения прокурор Октябрьского района объявил предостережение о недопустимости нарушений закона руководителю ООО «Лидер-Н», обслуживающей газовую котельную, — говорится в сообщении.

После этого во все социальные объекты и многоквартирные жилые дома микрорайона была обеспечена своевременная подача отопления.

Напомним, что месяц назад произошла авария на насосной станции оставила без воды Плющихинский жилмассив в Новосибирске. Управляющая компания в местных чатах многоквартирных домов сообщила, что причиной внезапного отключения стала авария на канализационной насосной станции. Для жителей был организован подвоз воды, набрать ее можно на улице Потылицына, 13 и Татьяны Снежиной 49\1.

Ранее редакция сообщала о том, что энергетики рассказали, где отстают от планов по ремонту в Новосибирске.

Фото: Freepik — freepik

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Подача отопление отопительный сезон


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