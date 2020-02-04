Лучшего экспортера выберут в Новосибирске

Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Центр поддержки экспорта Новосибирской области совместно с Российским экспортным центром начинает прием заявок от предприятий субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области для отбора лучших компаний региона в области несырьевого экспорта по итогам 2019 года.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Экспортер года в сфере промышленности»; «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»; «Экспортер года в сфере услуг»; «Экспортер года в сфере высоких технологий»; «Прорыв года».

Новосибирская область вошла в число 8 пилотных регионов РФ, где Российский экспортный центр в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» организовал поиск лучших экспортных компаний. Конкурс «Экспортер года» является апробацией нового подхода Правительства РФ по стимулированию и поддержке деятельности российских компаний на зарубежных несырьевых неэнергетических рынках товаров, услуг и технологий, укреплению международной кооперации и бизнеса.

Региональный этап премии «Экспортер года 2019» в Новосибирской области пройдет в течение двух месяцев, и в марте 2020 года после конкурсного отбора пройдет торжественная церемония награждения лучших компаний-экспортеров.

Победители региональной части Конкурса получат ценные призы, а также право представить сибирский опыт и практику внешнеэкономической деятельности на окружном и федеральном этапе «Экспортер года 2019», который пройдет в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России».

Для участия в конкурсе необходимо заполнить электронную заявку по адресу: https://www.exportcenter.ru/awards/anketa.php

Уточнить дополнительную информацию можно в Центре поддержки экспорта НСО по телефону: +7(913)775-40-91 (Наталья) или направив электронное письмо с пометкой «Экспортер года» на почту: info@export54.ru и lysenko@mbnso.ru

Также следить за актуальными новостями можно на официальных страницах Конкурса в социальных сетях:

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Фото предоставлено организаторами