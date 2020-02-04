Резиденты индустриального парка «РИД Экран» перечислили 377 млн рублей налогов

Резиденты индустриального парка «РИД Экран» (входит в состав «РИД Групп», находится под управлением АО «Завод «Экран») инвестировали в модернизацию и расширение производств в 2019 году 587,2 млн рублей, тогда как в прошлом году 511,3 млн (+14,8%), сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга. За год их выручка увеличилась на 5,5% – с 5,25 млрд до 5,54 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты различных уровней составили 377 млн рублей, что на 200% больше, чем в 2018 году – 187,7 млн.

Как сообщил генеральный директор АО «Завод «Экран» Александр Журавлев, помимо якорных резидентов, в промпарке успешно работает средний и малый бизнес:

— ООО «ПФ ТТС» производит торговое оборудование, поставляют его по всей России. ООО «А-лекс» выпускает насосное оборудование, сотрудничает с крупными промышленными предприятиями из других регионов. Еще пример: индивидуальный предприниматель Шипицин изготавливает кожевенные изделия, в том числе, на экспорт – в Корею и Японию, — отметил он.

По мнению Александра Журавлева, меры поддержки индустриальных парков недостаточны. Так, в Новосибирской области на бюджетные субсидии вправе претендовать управляющие компании промпарков, имеющих долю Новосибирской области в уставном капитале, для частных проектов преференций нет.

— Кроме того, поскольку средства, направляемые браунфилдами на ремонт инфраструктуры не относятся к капитальным вложениям, никаких компенсационных механизмов и льготных режимов для нас, как для инвесторов, не предусмотрено, — подчеркнул гендиректор АО «Завод Экран».

В пресс-службе рассказали, что Александр Журавлев предложил подписать соглашение между управляющими компаниями индустриальных парков и Минпромторгом Новосибирской области о взаимодействии в сфере развития промышленной инфраструктуры региона, что позволит сформировать площадку для обсуждения актуальных отраслевых вопросов и выработки решений, отвечающих интересам власти и бизнеса.

«Региональный индустриальный девелопмент Групп» («РИД Групп») – промышленный бренд, объединяющий парковые проекты, реализуемые АО «Завод «Экран» на территориях производственных предприятий в Новосибирске, Ростове и Катайске.Браунфилд «РИД Экран» – первый частный промпарк Новосибирской области, аккредитованный в Минпромторге РФ, сертифицирован в 2016 году. Управляющая компания индустриального парка в 2017 году стала членом Ассоциации индустриальных парков.