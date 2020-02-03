«Партия дела» меняет лидера и нацеливается на изменения в экономике

Реготделение «Партии дела» подало в минюст документы на регистрацию в качестве нового руководителя экс-депутата горсовета Андрея Андрейченко. Решение о его назначении на эту должность партийцы приняли еще в конце 2019 года. Предшественник Андрейченко Михаил Остроменский остается в составе руководства реготделения, однако, как он сообщил в комментарии Infopro54, пока еще не определился с участком работы.

— Буду либо заместителем Андрейченко, либо стану руководить партийным отделением Новосибирска, продолжаю трудиться в политике, — говорит Остроменский. — Такие изменения в партии регулярно происходят, что позволяет нам укрепить свои позиции. Я никуда из партии не ушел, просто начался новый этап развития партийного отделения. Я свою часть работы сделал, мы продержались в трудные времена, сохранили ячейку. Нужно развиваться.

В настоящее время новый лидер партийного реготделения членом партии пока не является, однако в конце февраля намерен в нее вступить. А поводом для ухода из «Единой России», как сообщил изданию Андрейченко, послужили разногласия с руководством ее областного отделения.

— Может, есть что-то личное, — говорит Андрейченко о взаимоотношениях с единороссами. — Не сложились отношения с некоторыми персоналиями в руководстве партии. В «Партии дела» еще не состою. Но в конце февраля будет принято решение, будут соблюдены формальности.

По словам собеседника издания, одна из ближайших задач, которую предстоит решить, связана с участием кандидатов от «Партии дела» в выборной кампании-2020, где реготделение намерено максимально заявить о себе на политическом поле.

— Уже есть кандидаты, — говорит он. — Пока не буду говорить о них. Сказать ничего не могу и о себе, еще окончательно не решил, пойду куда или нет. А то, что от партии пойдут представители в горсовет и заксобрание, это точно.

Напомним, что на прошедших в сентябре выборах мэра Новосибирска от «Партии дела» был выдвинут старший администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович, за которого, по данным избиркома, проголосовало менее 1% избирателей.

Телеведущая и общественник поборются за пост мэра — Какой был бюджет, такой и результат, — комментирует Андрейченко. — Во многом это определяется ресурсами — материальными, финансовыми, административными. Викторович пошел, что называется, в одиночку. Но, считаю, у него не самый плохой результат.

Другие задачи, которые ставит перед собой новый руководитель реготделения «Партии дела», связаны уже не с политикой, а с экономикой.

— Нужен взвешенный подход в плане экономической стратегии, — говорит Андрейченко. — После смены руководства правительства осталось много прежних министров, особенно в финансовом блоке. Вообще, у нас в экономике ничего хорошего не ожидается. Экономика подразумевает, прежде всего, социальное благополучие населения. Социальные реформы и программы только тогда заработают, когда будет экономика. Нужно разбираться и выходить с четко просчитанными предложениями на правительство, менять налоговую политику. С такими кредитами экономика неконкурентоспособна. Если у нас кредит в 15% для промышленного и товарного производства, то какая может быть конкуренция наших товаров на внешних рынках, где кредиты 3%, а то и меньше?

Что касается регионального уровня, то здесь партийцы видят в качестве одной из первоочередных задач поддержку отечественных товаропроизводителей.

— Голос партии должен быть услышан. Константин Бабкин (возглавляет «Партию дела») является крупным производителем, собственником ПАО «Ростсельмаш», — говорит собеседник издания. — Он активно работает в торгово-промышленной палате. То, что он будет говорить на выездном заседании в Новосибирске, ляжет в основу программы партии. Акцент делается на изменении экономических подходов в России. Есть, что предложить на примерах того, как была оказана помощь государства производителям сельхозтехники, 32 млрд рублей вливалось в это дело, эти деньги вернулись сторицей, он не были утеряны. Те же подходы нужно внедрять в промышленности, в сфере товарного производства. А то мы все банки вытягиваем. Огромные деньги уходят неизвестно куда. Возьмите Китай, он делал акцент на товарном производстве и выбился в лидеры в плане развития мировой экономики.

Напомним, что в конце прошлого года изменения в руководстве реготделения произошли в партии «Справедливая Россия», секретарем бюро которой стал депутат заксобрания Александр Аксененко. А более глобальные кадровые перестановки ранее произошли в «Единой России», где областное отделение партии возглавил губернатор Андрей Травников.

Фото: баз- из сообщества «Партии дела» в Facebook, другое-предоставлено Андреем Андрейченко