Над Сибирью полетят дирижабли

Председатель исполнительного комитета МАСС Геннадий Гусельников заявил в беседе с корреспондентом КП-Новосибирск, что над Сибирью могут запустить дирижабли, которые столетие назад регулярно летали над городами мира.

— У нас образуется достаточно много гелия в результате добычи полезных ископаемых, а этот газ как раз очень хорошо подходит для заполнения аэростатов. Движутся они со скоростью примерно 150 километров в час. С помощью дирижабля можно переместить, например, вагон пиломатериалов. Можно сделать подъемную мощность дирижабля 200 тонн, но возможно, больше 20 тонн нет смысла, иначе потребуется большая инфраструктура для посадки, — поделился Геннадий Гусельников.

Такой транспорт не испортит экологию и позволит быстро доставлять многотонные посылки

— Это все реально, ничего сложного нет. Дорога не нужна, энергию можно получать с помощью солнечных батарей — дирижабль поднимается над уровнем облачности. Но нужно просчитать экономику, — уточняет председатель исполкома МАСС.

Теперь будущее дирижаблей определят цифры. Если выгодность такого транспорта подтвердится, возможно аэростаты полетят над Сибирью.

«Сибирское соглашение» — организация, которая занимается решением межрегиональных задач. Туристические маршруты Сибири, малая авиация, экология — такими вопросами занимается ассоциация.