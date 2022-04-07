Новосибирский зоопарк поделят на континенты

В рамках концепции развития до 2050 год Новосибирский зоопарк планируют поделить на зоны-континенты, в каждой из которых посетители смогут более компактно знакомиться с обитателями той или иной части света — северных тропиков, Австралии, Азии, Африки. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал директор зоопарка Андрей Шилов. В частности, в ближайшее время предстоит реализовать ряд «азиатских» проектов: строительство вольера для енотов и носух и площадки для детей в японско-азиатском стиле. Кроме того, сейчас началась работа над «Африкой», под которую пойдут около 23 га территории зоопарка, в настоящее время неосвоенной.

— Африканский комплекс будет состоять из трех зданий, — сообщает Андрей Шило. — Первое — павильон для антилоп и зебр. В подвале расположатся ночные животные африканского континента, которые в дальнейшем будут высаживаться по территории в уличные вольеры. Во втором здании будут располагаться жирафы и 2-3 вида птиц. Третье здание — информационный центр, лекторий с библиотекой, на одном из этажей — кафе. Кроме того, будет бесплатная детская площадка в африканском стиле.

В более отдаленной перспективе, как рассказывает директор зоопарка, «Африка» может разрастись до таких объектов, как канатная дорога над вольерами с животными, кафе и гостиничный комплекс.

— Канатная дорога будет проходить над вольерами гепардов, гиен, — рассказывает директор зоопарка. — Гостиничный комплекс — это самый последний момент, когда зоопарк пройдет все развитие, и уже появится необходимость гулять по зоопарку 3-4 дня, чтобы весь его обойти и посмотреть. Уже выделена зона, где будет гостиничный блок и зона кемпинга.

В настоящее время идут переговоры с региональным правительством о возможном привлечении федерального финансирования.

Африкой Новосибирск может прирасти и в плане обмена животными на международном уровне.

— Мы пока только открываем для себя африканский рынок, — говорит Андрей Шило. — Как раз Союз зоопарков России выходит на законодательный уровень, чтобы упростить процедуру ввоза и обмена животными с африканскими зоопарками. Мы сейчас перенацеливаемся и на другие рынки. Но, думаю, в этом году масштабных обменов, масштабных получений животных пока не планируется. Пока все откладывается, отодвигается. Посмотрим, как дальше будет.

В 2021 году Новосибирский зоопарк посетили около 1,2 млн человек: 899 тысяч — по билетам, 301 тысяча — бесплатно (625 тысяч взрослых и 274 тысяч детей). В настоящее время в зоопарке содержатся 796 видов животных, более 12 тысяч особей, из которых более 500 — редкие и исчезающие виды. В 2021 году получено потомство от 255 видов животных, получены новые виды: обыкновенный потто, облачная кустарниковая крыса, летучий лис и медоед. В естественную среду обитания в Новосибирской области выпущены 16 зайцев-беляков, 18 азиатских дикуш, 13 колонков, 15 савок, 25 глухарей, 2 лося, 11 степных хорьков.