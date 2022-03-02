Лучшие подарки для девочек на 8 Марта

Даже если она пока ещё совсем мала и не понимает толк в драгоценностях, мехах и премиальной косметике. Зато разбираться в игрушках девочки начинают чуть ли не с пелёнок. Значит, нужно подобрать такие игры, какие придутся по вкусу именно вашей юной прелестнице.

ТОП игрушек для девочек от 0 до 3 лет

Что самое главное для ребёнка в столь нежном возрасте? Конечно же гармоничное развитие. Поэтому игры следует подбирать тоже не абы какие, а специально предназначенные для этих целей. В преддверии праздника 8 Марта Яндекс.Маркет подготовил широкий ассортимент современных интерактивных развивающих игрушек:

Игрушка для засыпания Fisher-Price. Умеет петь, тем самым формируя музыкальный слух и чувство ритма.

Танцующий ленивец. Обладает способностью двигаться, напевать песенки и говорить. Благоприятно воздействует на чтение и речь, счёт, математические навыки и моторику. А также вырабатывает чувство ритма и ловкость.

Умный зайка. Учит иностранным языкам и названию цветов. Развивает музыкальный слух и ритм.

Ёжик. Помогает деткам от 9 месяцев изучать геометрические фигуры, математику и цвета. Совершенствует моторику, ловкость и творческое мышление.

И это лишь малая часть того, что можно купить в подарок маленькой девочке.

Кукольный бум для леди от 3-х лет и старше

Сказочный мир Барби не оставит равнодушной ни одну малышку. Да и кто сможет устоять перед куклами, у которых вращается голова, сгибаются ручки и ножки, есть прекрасная одежда и очаровательные причёски. Помимо классической серии можно подобрать набор Enchantimals, L.O.L. и много других не менее интересных кандидатов на роль интерактивного компаньона для ребёнка.

И это, не говоря уже о море таких занимательных аксессуаров как кукольные домики, детская посуда, предметы мебели. С их помощью малышка сможет почувствовать себя в роли настоящей хозяйки, научиться обращаться с предметами обихода и расширить словарный запас.

Выбирая подарок для дочери, внучки или племянницы, необходимо помнить одну очень важную вещь. Правильное развлечение — это не только гарантия приятно проведённого времени, но ещё и развитие, направленное в нужное русло.

Мягкие игрушки — эффективные помощники в воспитании

Как помочь ребёнку всегда ощущать спокойствие и безопасность независимо от того рядом находятся родители в данный момент или нет? Купить мягкую игрушку. Неважно, кто это будет — мишка, зайчик или котик. Плюшевый питомец поможет обеспечить личную уверенность и создать собственный мир, в котором всегда тепло и уютно.

Они не заменят близких, но станут той самой отдушиной, которой можно поведать все свои радости и печали. Послужат способом снять излишнее беспокойство и напряжение. С их помощью девочки познают мир сказочных героев, учатся ролевому общению и отрабатывают многие навыки на практике.

Чтобы такие игрушки были в радость, необходимо их полное соответствие всем требованиям безопасности. Стало быть, покупать подобные подарки лучше в проверенных офлайн или онлайн-магазинах.

Почему пользователи советуют приобретать игрушки в Яндекс. Маркет?

Первая и самая важная причина популярности торговой площадки — высокое качество товаров и соответствие стандартам ГОСТ. Помимо этого, клиенты отмечают:

более чем гуманные цены;

оперативные сроки доставки;

постоянные распродажи и акции;

простой и удобный поиск;

купоны на скидки и бесплатную доставку.

Проверенные отзывы реальных покупателей с подробным описанием и фотографиями — отличный способ приобрести именно то, что хочется, а не рекламируется. Сервис Яндекс.Маркет располагает и такой возможностью. Это говорит о том, что магазин уверен в своём товаре и не утаивает от потребителей важную информацию.

Прежде чем оформить заказ можно задать продавцу любые уточняющие вопросы и в течении короткого периода времени получить на них ответы. Всё, что требуется от покупателя — найти, добавить в корзину и оплатить. Обо всё остальном позаботится служба Яндекс.Маркет.