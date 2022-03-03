Получение наследства: как установить родство с умершим в Новосибирске?

Чтобы принять и получить наследственное имущество получателю необходимо доказать факт родственных отношений с наследодателем. Для этого необходимо предоставить сведения, где прослеживаются родственные связи – прежде всего, документ, подтверждающий рождение (свидетельство).

При отсутствии таких документов наследник должен обратиться в учреждения ЗАГС. В случае отказа этого органа в выдаче возникает необходимость подать заявление в суд.

Очередность при получении наследственного имущества

Круг наследников по закону определяет ст. ст. 1142-1145 ГК России. К получателям первой очереди относятся: супруги, родители и дети наследодателя (также и усыновленные). Также существует вторая и третья очереди.

Субъекты первой очереди имеют приоритетное право на наследство. Все остальные получатели (в порядке очередности) призывается к получению в случае отсутствия предшествующих или подтвержденного отказа от наследства.

Документы, подтверждающие родственные отношения

Главный документ, что устанавливает кровные отношения с умершим – свидетельство о рождении. Если произошла смена ФИО у кого-то из списка родственников, необходимо подтверждение из органов ЗАГС.

В случае несовпадения материнской фамилии с данными ребенка, требуются документы, которые объясняют причину замены. Смену фамилии при заключении брака необходимо подтвердить документально. В остальных случаях, как правило, выдается справка из органов ЗАГС.

Незначительное несовпадение технического характера (в ФИО) – заявление в ЗАГС об изменении определенной записи. На отказ ЗАГС о внесении изменений и исправлений можно подать жалобу в судебные инстанции.

Доказательство отношений родственников при отсутствии документов

Может возникнуть ситуация, когда нет официальных подтверждений родства – по каким-то причинам метрика о рождении утрачена, испорчена или не существовала. В таких ситуациях документы можно получить (при невыдаче ранее) или восстановить (утрата).

Органы ЗАГС (где сделана запись) в таких случаях выдают дубликаты оригиналов. Установленный законом срок на принятие наследства – 6 календарных месяцев.

Как подтвердить родство в судебных инстанциях

Суд удостоверяет родственные отношения, если отсутствует возможность получения доказательственных материалов иным способом. Дела такой категории рассматриваются судом (в течение 2 месяцев) в порядке особого производства. Обязательное условие – невозможность подтвердить такие отношения другим путем:

утраченные документы невозможно восстановить по объективным причинам (реорганизации отделения ЗАГС, где были сделаны записи, как пример), требуемые документы находятся в чужом владении и местонахождение этого человека неизвестно или он не желает их предоставить, длительный срок ожидания – случается, что наследство принимает житель другой страны, поэтому срок принятия истечет из-за бумажной волокиты.

Родство в суде подтверждается различными способами: свидетельскими (родные, соседи) и письменными (письма, открытки, фото) доказательствами, заключением генетической экспертизы.

Цель подтверждения родства – принятие наследства обязательно указывается в заявлении.

При этом требуется доказать, что установление такого факта напрямую связано с имущественными правами заявителя. Суд всегда отказывает, если это требование не соблюдается.

Дела, в которых есть имущественный спор на наследство при установлении родства рассматриваются в исковом порядке. Как правило, суды удовлетворяют требования заявителя по делам такой категории.

Судебная экспертиза ДНК с умершим

Если вопрос о наследстве стоит остро, а документов напрямую подтверждающих родство нет, стоит прибегнуть к проведению судебной экспертизы ДНК. Возможны 2 вариант:

1. Установление родства с умершим опосредованно, через других признанных живых родственников. Это могут быть другие дети умершего, или его родители.

2. Установление родства непосредственно с самим умершим, в случае отсутствия априорных родственников. — изъятие биоматериала из морга. В морге могут храниться останки биоматериала умершего: кровь из сердца, ногтевые пластины. — эксгумация. В случае если рассматривается наследственное дело спустя 3-6 месяцев, то биоматериал для проведения генетической экспертизы необходимо изъять у умершего непосредственно в ходе эксгумации. Данная процедура назначается в судебном порядке. Оплачивает расходы на эксгумацию и проведение анализа ДНК потенциальный наследник, который ходатайствует о назначении экспертизы. Такое исследование можно провести в лаборатории Медикал Геномикс.

Для успешного вступления в наследство, при отсутсвии документов, рекомендуем заранее обратиться к адвокату и получить полную консультацию по вашему конкретному случаю.

Для проведение судебной молекулярно-генетической экспертизы с умершим лучше обращаться напрямую в специализированные генетические центры, которые проводят экспертизы по костному материалу, по зубам, по мумифицированной ткани и тд. Например в России такие сложные исследования осуществляет только одна частная генетическая лаборатория Медикал Геномикс или государственное бюро судмедэкспертизы.