«Дядю Дёнера» суд обязал рассчитаться с держателями облигаций

Суд принял решение по исковым заявлениям ПВО к ООО «Дядя Дёнер»: удовлетворить требования истцов в полном объеме. Речь идет об исках от ПВО ООО «Монотон» к ООО «Дядя Дёнер» (по облигациям первого выпуска) и ПВО ООО «ЮЛКМ» к ООО «Дядя Дёнер» (по облигациям второго выпуска).

— Следующий шаг ПВО после вступления решений суда в законную силу — взыскать средства инвесторов с эмитента для погашения его обязательств перед держателями бумаг обоих облигационных выпусков, — сообщает организатор выпуска ООО «Юнисервис Капитал». — Эмитент имеет право подать апелляционную жалобу на решение суда. В таком случае это лишь немного отсрочит вступление судебных актов в законную силу. Судебные представители ПВО уверены, что оснований для пересмотра судебных решений нет.

Оба иска были поданы представителями владельцев облигаций в июне 2021 года. Во время рассмотрения споров эмитент, ПВО и организатор выпуска пытались найти пути мирного урегулирования ситуации и принятия плана реструктуризации. Однако в 2022 году эмитент перестал проявлять участие в действиях по урегулированию разногласий, пишет «Юнисервис Капитал».

Представители владельцев облигаций, ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ» не исключают также инициацию процедуры банкротства эмитента, при поддержке всех участников рынка.

В конце февраля о планах инициировать банкротство сибирской сети фастфуда «Дядя Дёнер» предупредил «Сбербанк». Неделей ранее с таким же заявлением выступила компания ООО «Купол».

Напомним, что в мае 2021 года ООО «Дядя Дёнер» допустило дефолты по двум своим облигационным займам. В июне ПВО по обоим выпускам, ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ» подали исковые заявления в суд о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций.