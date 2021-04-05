Лучшие сайты для проведения платных опросов

Существуют бесплатные и платные сайты для опросов, такие как Анкетка ру отзывы о котором, в целом, положительные, и другие, менее надежные. Платные опросы – неплохое подспорье для основного заработка, но как же среди обилия сайтов отыскать действительно хороший вариант?

Доход на опросах: реально ли это?

Платный опрос – дистанционный метод дохода, предполагающий выплаты за ответы на некоторое количество вопросов. Собственные средства вкладывать не нужно, достаточно лишь потратить немного времени.

Специальные сайты, предоставляющие такую возможность, созданы как промежуточные звенья между продавцами товаров, производителями услуг и их потребителями. Ответы клиентов дают возможность внести определенные коррективы в работу, повысить качество сервиса, добиться увеличения числа заказчиков и прибыли.

Сайты с опросами: где действительно можно заработать?

Интернет-опрос. Новые анкеты поступают регулярно, в некоторые дни удается заполнить по несколько штук. Неудивительно, что количество регистраций тут стабильно велико. Ресурс работает только с пользователями из РФ и Украины, владеющими русским языком. В среднем, за каждый опрос можно выручить от 80 центов до 1.1 доллара; Анкетка. Анкетка – один из наиболее востребованных сайтов с опросами в СНГ. Во время регистрации начисляются бонусные баллы, также баллы предусмотрены за заполнение полноценного профиля. Сайт предлагает установить фирменное приложение, это стоит сделать, через него приходит больше анкет; ЛайфПоинтс. Это международный портал, но доступ для россиян и украинцев не заблокирован. Количество пользователей уже перевалило за 5 миллионов. За прохождение опроса начисляются баллы, далее их можно обменять на валюту. Стоимость сотни баллов – примерно 87 рублей, новые анкеты присылают регулярно; Рубль Клуб. Несмотря на то, что сервис запустили не слишком давно, он уже пользуется приличной популярностью. В качестве вознаграждения тут доступны не только деньги, но и, к примеру, купоны на хорошие скидки в партнерских магазинах, причем таких магазинов постоянно становится больше; Платный опрос. Если руководствоваться отзывами, то платный опрос – пример того, каким должен быть подобный сайт. Создатели постоянно развивают ресурс, делают его более понятным, доступным пользователям. Статистика показывает, что здесь почти не случалось серьезных технических проблем, сбои оказывались минимальными, устранялись в короткие сроки; ABC Poll. В развитии ресурса активно участвует шведское предприятие CINT, но ориентир – именно пользователи из стран СНГ. Наиболее значимые плюсы, согласно отзывам – щедрое вознаграждение за работу и регулярное получение новых анкет; Izly. Сайт существует достаточно давно, но его репутация неоднозначна, иногда встречаются отзывы о том, что ресурс не выплачивает деньги; Avtoopros. Весьма не обычный сайт, ориентированный исключительно на автомобилистов. Здесь установлена своя внутренняя валюта – баранка, каждая баранка стоит 10 рублей.

Чтобы опросники стали реальным местом дополнительного дохода, следует ответственно подойти к заполнению личной анкеты, указать максимум информации. Конечно, нужно понимать, что предложение превышает спрос, опросы не всегда приходят регулярно, но, если правильно выбрать сайт и “ловить” свежие опросы, можно зарабатывать около 60 долларов в месяц.