В России нашли способ борьбы с превышением скорости в непогоду

Динамические дорожные знаки будут информировать водителей о допустимой скорости на магистралях в условиях непогоды. Об этом 5 апреля сообщает Autonews.ru.
В настоящее время водителям можно только напоминать, что в непогоду лучше снизить скорость. Эту функцию выполняют стационарные дорожные знаки, которые сопровождают таблички с изображением грозовых туч. Например, на магистрали с допустимой скоростью 90 км/ч могут стоять знаки, рекомендующие в дождь ехать не быстрее 70 км/ч. Согласно правилам дорожного движения (ПДД), превышение рекомендуемой скорости никак не наказывается.
В компании «Технологии распознавания» (специализируется на разработке дорожных камер и программного обеспечения) решением проблемы назвали внедрение электронных дорожных знаков переменной информации «Ограничение максимальной скорости». Они в соответствии с изменениями погоды смогут корректировать данные об ограничениях скоростного режима и воспроизводить их на электронном табло.
— Схема работы такая: на конструкциях над дорожным полотном размещаются электронные табло, на которых транслируются знаки ограничения скорости. При хорошей погоде они могут разрешать движение 110 км/ч. Но при ухудшении видимости менять ограничения — к примеру, снижать их до 90 км/ч. При этом требование знаков станет уже обязательным: если их проигнорировать, придет штраф, — отмечается в публикации.
Фото: flickr.com автор: Michael ChUv
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