В России нашли способ борьбы с превышением скорости в непогоду

Динамические дорожные знаки будут информировать водителей о допустимой скорости на магистралях в условиях непогоды. Об этом 5 апреля сообщает Autonews.ru.

В настоящее время водителям можно только напоминать, что в непогоду лучше снизить скорость. Эту функцию выполняют стационарные дорожные знаки, которые сопровождают таблички с изображением грозовых туч. Например, на магистрали с допустимой скоростью 90 км/ч могут стоять знаки, рекомендующие в дождь ехать не быстрее 70 км/ч. Согласно правилам дорожного движения (ПДД), превышение рекомендуемой скорости никак не наказывается.

В компании «Технологии распознавания» (специализируется на разработке дорожных камер и программного обеспечения) решением проблемы назвали внедрение электронных дорожных знаков переменной информации «Ограничение максимальной скорости». Они в соответствии с изменениями погоды смогут корректировать данные об ограничениях скоростного режима и воспроизводить их на электронном табло.