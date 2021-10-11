Лучшие жилые комплексы в Украине

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Что представляет собой квартира бизнес-класса?

Для такого сегмента застройки предельно важен статус соседей и окружения в целом. В недалекой близости должны располагаться рестораны, салоны красоты, школы, фитнес-клубы и т.д. Придомовая территория должна быть обустроена и озеленена.

Квартиры в таких домах зачастую светлые и просторные. Преимущество перед панельной застройкой очевидно. Статус бизнес-класса делает уровень жилья и собственного комфорта максимально приоритетными. Если говорить простыми словами и максимально конкретно, тогда преимущества можно описать следующими словами:

Повышенный статус. Такая просторная квартира не только порадует самолюбие, но и станет рейтинговым вложением в свой статус. Подобная недвижимость представит его хозяев в лучшем свете не только среди соседей или друзей, но и бизнес-партнеров.

Новостройки. Они меняют старое жилье и находятся в центре города, где есть все необходимое для прекрасного времяпровождения. Районы имеют все необходимое для полноценной, комфортной и элитной жизни. Такие дома могут без проблем соперничать с домами в ведущих странах Европы.

Максимальная свобода. Подобные квартиры обладают большим полем для самореализации. Самые смелые решения, любые стили и дизайны – все это может стать реальностью в руках владельца ключей такой недвижимости.

О квартире этого уровня мечтает каждый, но можно просто мечтать, а можно взять и купить.

Пару слов о преимуществах

Сложно говорить о том, что и так является большим преимуществом, но современные жилые комплексы действительно имеют массу положительных моментов:

размер квартиры подразумевает большие окна, открытую планировку и просторные помещения, которые можно обустроить по своему желанию;

материалы каждого жилого комплекса не только дорогие, но и обладают высоким качеством на всех этапах строительства и отделки. Благодаря этому обеспечивается высокий уровень комфорта;

безопасность и комфорт обеспечивается не только внутри самого помещения, но и на придомовой территории, включая детские площадки, обустроенные паркинг, современный ландшафтный дизайн, систему охраны и т.д.

Это основные, но не единственные плюсы современных жилых комплексов.