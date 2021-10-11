Новосибирцы разработали датчик для контроля осанки

Инновационная компания из Новосибирска планирует выпускать датчики осанки PicNeck. Стартап «Датчик Осанки» входит в группу компаний «СИГМА.Новосибирск» (Входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано». — Ред). Компания принимала участие в Сибирской венчурной ярмарке, проходившей в Новосибирске в конце августа в рамках форума «Технопром-2021».

— Мы не можем раскрывать суммы, которые уже инвестированы в технологию и носимое «умное» устройство. Сейчас разрабатывается пилотный проект, партнеры также пока не разглашаются, — пояснили в компании в ответ на запрос Infopro54.

Тем не менее до конца 2021 года стартап уже планирует запустить производство датчиков осанки. Заказ на первые серии с большой долей вероятности будет размещаться на производственных мощностях в Китае, но в перспективе разработчики надеются открыть свою производственную линию в Новосибирске или области.

— В планах — организовать производство 10 тысяч устройств в год для рынка РФ, далее будем корректировать количество в зависимости от спроса и отзывов пользователей, — говорится в ответе, полученном редакцией. — Начнем, конечно, с выхода на российский рынок. При этом есть понимание, что спрос на носимые «умные» устройства за рубежом значительно превышает российский, поэтому на следующем этапе будем осваивать зарубежный рынок.

В качестве потенциальных покупателей разработки стартаперы называют офисных работников, проводящих большую часть рабочего времени перед компьютером, школьников, 80% которых сегодня страдают различными видами нарушения осанки — от плоскостопия до сколиотической болезни, людей, работающих перед камерой, спортсменов, танцоров, а также людей с медицинскими показателями.

— Сейчас мы активно работаем над продвижением нашей разработки. Развиваем свою страницу в Instagram, где будем подробно рассказывать об устройстве, его пользе и других фактах, связанных с осанкой. У нас уже есть канал на «Яндекс.Дзен». В планах — посещение выставок, с помощью которых мы хотим познакомить аудиторию с нашим продуктом, — перечисляют в компании. — Планируем, что к концу 2021 года мы откроем продажи устройства на официальном сайте компании.

Стартаперы признают, что на рынке сегодня есть аналоги их разработки. Объем мирового рынка на этом сегменте в 2021 году составляет около 41,3 млрд долларов США. А к 2028 году может достигнуть отметки в 138,7 млрд долларов.

— Основных прямых конкурентов у нас шесть, из разных стран. Мы опробовали их устройства на себе и нашли в каждом области для улучшения, также возникли новые идеи по полезному использованию данного устройства, — заявили в компании.

Работа над проектом «Датчик осанки» проводится при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям. Кроме того, в компании отметили, что сейчас открыты к различным вариантам инвестирования: рассматривают государственные гранты, долевой вход в компанию, кооперацию и прочие.